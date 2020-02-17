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21:47 17 Şubat 2020
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    Libya bayrağı

    Libya’nın doğusundaki geçici hükümetin dışişleri bakanı: Türkiye, Libya'yı yeniden fethetmeye çalışıyor

    © REUTERS / Costas Baltas
    Afrika
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    Libya'nın doğusundaki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Abdulhadi Huveyj, Türkiye'nin Libya'yı yeniden fethetme girişiminde bulunduğunu iddia etti. Huveyj, krizin çözümünde oynadığı rol için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e minnettar olduklarını da söyledi.

    Huveyj, Moskova'da düzenlenen 9. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Ortadoğu Konferansı çerçevesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    AB Akdeniz deniz gücü
    © Fotoğraf : EU Naval Force
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    Türkiye'nin Libya topraklarındaki eylemlerinin saldırganlık ve ülkeyi fethetme girişimi olduğunu öne süren Huveyj şunları söyledi: "Bu kesinlikle Türkiye'nin müdahalesi değil, Türkler tarafından yapılan bir saldırganlık, Libya'yı yeniden fethetme girişimi. Libya ve diğer Arap ülkeleri asırlarca Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yer aldı ve bu nedenle kalkınmada geri kaldı. Bizi kendilerine bağlamaya çalışan diğer dış güç müdahalelerine karşı koyduğumuz gibi Türkiye'nin fetih girişimine de karşı koyacağız. Topraklarımızı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanacağız ve tüm Libya halkını harekete geçireceğiz."

    'Savaş yanlısı değiliz'

    Geçici hükümetin savaş yanlısı, silahlı cepheleşmenin destekçisi olmadığını kaydeden Huveyj, ancak kendilerine savaş açılması halinde mücadele edeceklerinin altını çizdi. Huveyj, "Türk saldırganlığının yakında sona ermesini, silahlı çatışmalarına durmasını, başkentin özgürlüğüne kavuşmasını, yasa dışı silahlı grupların lağvedilmesini umuyoruz" diye ekledi.

    'Putin'e minnettarız'

    Geçici hükümetin Rusya'nın Libya'daki krizin çözülmesinde oynadığı rolü memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini belirten Huveyj, "Devlet Başkanı Putin'in ülkemiz için sarf ettiği çabalara minnettarız" dedi.

    Huveyj, devletin silah bırakmasını ve yeni devlet düzenine geçilmesini istediklerini belirterek, "Elbette bu devlet Rusya'yla dost olacak. Zira Rusya, her zaman olumlu rol oynadı" ifadelerini kullandı.

    Huveyj, barışın tesis edilmesinden sonra Rus şirketleri Libya'nın yeniden inşasında yer almaya davet etti.

    'Barış konferanslarını memnuniyetle karşılıyoruz'

    Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Huveyj, barış görüşmelerine ilişkin görüşlerini de paylaştı.

    Berlin'deki Libya konferansını Libyalıların katılımı olmamasına rağmen pozitif bir adım olarak gördüklerini söyleyen Huveyj, benzer bir toplantının gelecekte Moskova'da yapılabileceğini ifade etti. Huveyj, konferans gibi 'müdahalelerin' pozitif nitelikte olduğunu ve geçici hükümet tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

    Etiketler:
    Tobruk hükümeti, Tobruk, Vladimir Putin, Fayez Mustafa Al-Sarraj, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Libya, Türkiye
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