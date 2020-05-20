Kovid-19 vakaları Nijerya'da 6 bin, Afrika genelinde 88 bini geçti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 216 artarak 6 bin 175 olduğu bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar 192 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 1644 olduğu ifade edildi.

Nijerya'nın 3 bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından vaka sayısı artmaya başladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) son verilerine göre de, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 500'den fazla artarak 88 bin 172'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 artarak 2 bin 834'e ulaştı. Şimdiye kadar 33 bin 863 kişi sağlığına kavuştu.