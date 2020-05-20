Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Mismari: Bayram sebebiyle Trablus'un güneyindeki cephelerden 2-3 kilometre çekildik

Libya'da Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'un güneyindeki tüm cephelerden yerel saatle gece yarısından itibaren 2-3 kilometre geri çekildiklerini açıkladı.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının son günlerinde "başkent halkının daha adetlerine uygun bir bayram geçirmesi" için "Trablus'un güneyindeki cephelerden gece yarısı itibarıyla 2-3 kilometre çekilmeye başladıklarını" duyurdu.

Halife Hafter, komutasındaki milislerine başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı emri vermişti.

Libya hükümeti, Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu.