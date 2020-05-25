Sudan, sağlık çalışanlarına şiddeti engellemek için polis gücü kuracak

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, sağlık kurumları ve çalışanlarını korumak amacıyla bir polis gücü oluşturmak için harekete geçildiği belirtildi.

Sudan'da doktorlar, geçen perşembe, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet nedeniyle hükümeti grevle tehdit etmişti.

Birleşik Doktorlar Ofisinden yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sürmesi ve bunun önleyecek gerekli yasaların cumartesiye kadar çıkarılmaması durumunda iş bırakma eylemi yapılacağı, olacaklardan hükümetin sorumlu tutulacağı bildirilmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk da doktorların grev tehdidinin ardından sağlık çalışanları temsilcileriyle görüşmüş, bu konuda yasal düzenlenleme müjdesi verilmişti.

Sudanlı doktorlar ve sağlık çalışanları, son haftalarda kendilerine yönelik şiddet olaylarının artmasından şikayet ediyordu.