Yemen’de istismar mağduru kız çocukları konuştu: 12 çocuk doğurdum, kocam doğurmayayım diye rahmimi aldırdı

Yemen henüz 15 yaşını doldurmayan kız çocuklarının evlendiği, anne olduğu ülkelerden biri. Sputnik’e konuşan Yemenli kadınlar yaşadıkları erken evlilikleri, bunun neden kendileri için bir kabus haline geldiğini anlattı. Kadınlardan biri 12 çocuk doğurduğunu, kocasının daha fazla doğurmaması için rahmini aldırdığını ifade etti.

‘Çocuk gelin’ olarak nitelendirilen istismar mağduru kız çocukları yaşadıklarını Sputnik’e anlattı. Lüdji hikayesini şu sözlerle paylaştı:

“Hangi genç kız evlenip aile kurmak istemez ki. Fakat ben evlendiğimde 15 yaşındaydım. Ailem her şeyimi karşılıyordu, şımartılıyordum. Eğitimli, romantik bir insanla evlenmek istiyordum. Ancak ailem benim için bir koca seçmişti, onunla evlendikten sonra tanıştım. Koca evine gittikten sonra şaşkına döndüm. Sadece kocam değil, annesi ve erkek kardeşleri de beni kontrol ediyordu. Neler olduğunu anlamıyor, ölmek istiyordum. Sonra hamile kaldım, okuma ve çalışma hayallerim suya düştü. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini, kocamın ailesinin emri altında, hiçbir isteğim olmadan yaşayacağımı düşünüyordum.”

Lüdji, ayrıca “17 yıl sonra büyük oğlum en büyük destekçim ve arkadaşım oldu. Hayallerimi gerçekleştirdim. 2007 yılında hukuk alanında lisans diploması aldım ve hayatımı istediğim yönde değiştirdim. Başımdan geçen o yıllar beni yıkamadı” ifadelerini kullandı.

‘Kocasından kaçan bir genç kız seks işçiliği yaptı, sonra da erkek kardeşleri tarafından öldürüldü’

Sana’da yaşayan Büşra sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında bir hapishanede tanıştığı bir genç kızın hikayesini anlattı:

“Adı Nur’du, 17 yaşında kendinden iki kat büyük, eğitimsiz biriyle evlendirilmiş. Yemen’deki birçok ailede olduğu gibi, kocası için de aile demek kadının erkeğe hizmet etmesi demekmiş. Kadınların da hisleri olabileceğini akıllarından bile geçirmiyorlar. Bir ay geçmeden kocasından kaçmış. Hayatta kalmak için seks işçiliği yapmak zorunda kalmış. Bir gün bu nedenle hapse düştüğünde, babası kızının ne iş yaptığını öğrenmiş ve kederinden ölmüş. Nur hapisten çıktığındaysa kendi erkek kardeşleri tarafından öldürüldü. Yemen’de bunu ailenin namusunu temizlemek olarak görüyorlar. Burada kadınlar mal olarak görülüyor. Toplum bu soruna farklı bir bakış açısı getirmeye hazır değil.”

‘Kocam parası olduğu için genç kızlarla evleniyordu’

Umniya ise “Evlendiğimde 15 yaşındaydım, evlenir evlenmez de hamile kaldım. Arka arkaya doğurmaya başladım. Tüm yük benim omuzlarımdaydı. Kocam Rusya’da okumuştu, Moskova, Kahire ve Amman arasında bir yaşam sürüyordu. Kendi başına yaşıyordu biraz. 12 çocuk doğurduktan sonra daha fazla doğurmayayım diye beni doktora götürüp rahmimi aldırdı” ifadelerini kullandı.

Fakat Umniya’nın yaşadığı zorluklar bununla bitmedi. Anlattıklarına göre, kocası bir yıl sonra 20 yaşında bir genç kızla evlendi. Genç kız bir yıl sonra doğum yaparken hayatını kaybetti. Eşi yeniden evlendi, zengin olduğu için genç kızlar seçiyordu ve bunda durmaya niyetli değildi. Sonunda dördüncü kez evlenmişti, ancak ailesi kızdan boşanmaya zorlamıştı. Kocasının beşinci karısı da yine bir genç kızdı.

Umniya, “Parası olduğu için aileler gencecik kızlarının onunla evlenmesine izin veriyordu. Burada böyle, kimse kızların ne düşündüğüyle ilgilenmiyor. Kadını istediğin zaman kullanabileceğin, sıkıldığında da sokağa atabileceğin bir eşya olarak görüyorlar” dedi.

Yemen’de çocuk gelinler oldukça yaygın ve küçük kızlar evlilik hakkında ne düşündüğü sorgulanmadan evlendiriliyor. Çiftler çoğu zaman evlendikten sonra birbirlerini görüyorlar. UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarsa bu sorunu çözmeye çalışıyor.