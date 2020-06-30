BMGK'den Etiyopya, Mısır ve Sudan'a baraj sorununu 'diyalog' ile çözme çağrısı

BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı yüzünden söz konusu üç ülke arasında yaşanan anlaşmazlığı görüşmek için video konferans yoluyla toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo gerekli siyasi irade ortaya koyulduğu sürece tüm tarafların görüş ayrılıklarının üstesinden gelebileceğini ve bir anlaşmaya varabileceğini söyledi.

15 üyeli konsey ise Etiyopya, Mısır ve Sudan'ın baraj krizini diyalog ve müzakereler ile Afrika Birliği'nin yardımıyla çözmesi çağrısı yaptı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, üç ülkenin çıkarlarını da dikkate alan 'dengeli ve eşitlikçi' bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirterek, taraflara anlaşmayı baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise Etiyopya'nın Mısır ve Sudan ile ortak bir anlaşmaya varmadan tek taraflı bir adım atarak barajı doldurma girişiminin halihazırda sorunlu bölgede gerginliği daha da artıracağı ve Mısır ve Sudan'da milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atacağı uyarısı yaptı.

Etiyopya'nın BM Daimi Temsilcisi Taye Atske Selassie Amde ise Mısır ve Sudan'ın baraj sorununu BM Güvenlik Konseyi'ne taşımasını eleştirerek, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve karşılıklı yarar sağlanacak bir anlaşmanın yakın olduğunu söyledi.