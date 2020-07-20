‘Libya tarafı iki Rus vatandaşının serbest bırakılmasıyla ilgili bilgiyi henüz teyit etmedi’

Sputnik’e konuşan Boltayev, “Libya’nın Moskova’daki geçici maslahatgüzarı (Mustafa Ebu said) bu bilgiyi teyit etmedi” dedi.
Arap kanalları El Arabaiya ve El Hadath kaynaklarına dayanarak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Libya’da tutuklu bulunan Rus vatandaşları Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan Türkiye’ye teslim edildiğini iddia etmişti.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden Rus vatandaşları Maksim Şugaley ve Samer Hasan Ali Sueyfan’ın yakın bir zamanda serbest bırakılacaklarına dair yazılı güvence aldığı ileri sürülmüştü.
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