Dünyanın en yoksul kıtası gıda sıkıntısıyla karşı karşıya

Bloomberg'in aktardığına göre, Nijerya'da hanelerin yaklaşık yüzde 30'u geçen ay ciddi bir gıda sıkıntısı yaşadı, bu oran 2019'un aynı döneminde yüzde 5,9 idi. Örneğin, pirinç fiyatları geçen yıla göre yüzde 28 oranında arttı. İnsanlar, ekmek, süt ve diğer bazı temel gıdaları alamamaya başladı.

Güney Afrika'da da 100 günlük karantina uygulamaları fiyatların artmasına neden oldu. Johannesburg'da, kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık bir milyon insan gıda yardımına ihtiyaç duydu. Ankete katılanların yüzde 47'si ailelerinin nisan ayında yiyecek satın alacak paralarının olmadığını söyledi.

BNP Paribas'ın Baş Ekonomisti Jeffrey Schultz'a göre, Güney Afrika'da haziran ayında gıda enflasyonu genel enflasyon oranını iki kat aştı. Ancak, insanların ‘panik’ alımlardan vazgeçmeye başlamaları ve karantina kısıtlamalarının kalkmasıyla durumun kısa sürede normale döneceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, bu yıl fiyat seviyelerini olumlu yönde etkileyecek iyi bir hasat da bekleniyor.

Daha önce, Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde ekonomik durumun kötüleşeceği tahmininde bulunmuş ve bu durumdan en çok petrol ihraç eden ülkelerin etkileneceğini vurgulamıştı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, artan küresel açlık nedeniyle bir çok ülkede yüksek ölüm oranlarının görülebileceği uyarısı yapmıştı.