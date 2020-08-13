Mısır, Rusya ile uçuşların yakın bir zamanda başlayacağından umutlu

Mısır’ın Moskova Büyükelçisi, Mısır ile Rusya arasında uçuşların yeniden başlatılmasına ilişkin istişarelerin sürdüğünü ve iki ülke arasındaki uçuşların yakın bir zamanda başlayacağından umutlu olduklarını söyledi.

Mısır’ın Moskova Büyükelçisi İhab Nasır, son zamanlarda hem Rusya hem de Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında önemli ölçüde azalma gözlendiğini belirterek, Moskova ile uçuşların yakın bir zamanda yeniden başlayacağını umduğunu ifade etti.

Mısır’ın birçok ülkeye uçuşları yeniden başlattığını hatırlatan Nasır, Rusya ile uçuşların başlatılması konusunu istişare ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Buna çok güveniyoruz, Rus vatandaşlarını kabul etmekten her zaman mutluluk duyuyoruz. Mısır havaalanlarında turistlerin güvenliği için koronavirüsle ilgili ciddi önlemler alınıyor. Hem hızlı testler hem de çok yönlü sağlık önlemleri.”

Büyükelçi, direkt uçuşların eski haline getirilmesi konusunda Rusya ve Mısır havacılık otoritelerinin temas halinde olduklarını belirterek, “Hava sahamızın açık olduğunu teyit edebilirim, bir sorunumuz yok. Ülkemizde herkesi ağırlamaya hazırız, bu yüzden havacılık yetkilileri tarafından yürütülen istişarelerin yakın bir zamanda olumlu bir şekilde sonuçlanacağını umuyoruz” dedi.

Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart'tan itibaren diğer ülkelerle düzenli ve charter uçuşları durdurmuştu. İngiltere, Türkiye ve Tanzanya'ya uçuşlar 1 Ağustos'ta yeniden başladı. Daha sonra uçuşların yeniden başlatıldığı ülkelere İsviçre eklendi. Karadağ makamları da Rusya'dan turist ağırlamaya hazır olduklarını açıkladı.