Mali'nin devrik lideri İbrahim Boubacar Keita serbest bırakıldı. Darbeden bu yana cunta tarafından alıkonulan Keita’nın Sebenikoro’daki ikametine döndüğü belirtildi.

Mali'de 18 Ağustos'ta yapılan darbeden bu yana askeri cunta tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın serbest bırakıldığı duyuruldu.

Cuntanın Sözcüsü Djibrilla Maiga, “(Keita) bu sabah serbest bırakıldı, evine döndü” ifadelerini kullandı. Maiga, daha fazla detay vermedi.

Jeune Afrique dergisi de, aileye yakın kaynaklara dayanarak, Keita’nın Sebenikoro’daki ikametine döndüğünü yazdı.

Keita, başkent Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kışlasında tutuluyordu, ancak tutukluluğu sırasında pek çok kez yer değiştirdi. Jeune Afrique’e göre, Keita, Mali’yi tamamen terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye yerleşme isteğini dile getiriyordu.

Devrik liderin serbest kalması, bölgeye heyet gönderen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ilk talepleri arasında yer alıyordu.

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos’ta ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.