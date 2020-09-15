Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın istifa edeceğine dair haber yalanlandı

Bloomberg, kaynaklarına dayandırdığı bir haberinde Serrac'ın istifasını açıklama niyetinde olduğunu öne sürmüştü.

Serrac'ın istifa edeceğine ilişkin iddiaları Sputnik'e değerlendiren Mehdi el-Amin, "Bunlar, hiçbir dayanağı olmayan yalan haberler. Bu haberler dezenformasyon amacıyla yayınlanıyor" dedi.

El-Amin, Başbakan Serrac ve UMH'nin görevlerine devam edeceğini vurguladı.