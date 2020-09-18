Botsvana'da evli kadınlara toprak sahibi olma hakkı verildi

Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Twitter'dan yaptığı duyuruda, mevcut yasanın değiştirilerek evli kadınların da kendi topraklarına sahip olmasının önünün açıldığını belirtti.

Last year during our BDP election campaign trail I made a commitment to ensure that the Land Policy is amended so as to give married women the right to apply for land even when their husbands already have been allocated plots. pic.twitter.com/Q945jJYBRt — Dr. Mokgweetsi E.K Masisi (@OfficialMasisi) September 17, 2020

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2015 yılında yapılan düzenlemeyle sadece bekar kadınların ya da eşi toprak sahibi olmayan kadınların arazi edinmesine izin veriliyordu.

Evli eşlerden birine izin verilen toprak sahibi olma hakkı kadınlara yönelik ayrımcılık nedeniyle sürekli eleştiriliyordu.

Devlet Başkanı Masisi, seçim propagandasında yasanın değiştirileceği sözünü vermişti.