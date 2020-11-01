Cezayirliler anayasa referandumu için sandık başında

Yaklaşık 23 milyon seçmenin bulunduğu Cezayir'de, 60 bin seçim merkezinde sabah 08.00'da başlayan oy verme işleminin, akşam 19.00 itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.
Virüs salgını nedeniyle istisnai önlemler eşliğinde yürütülen oy verme işlemine, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Kovid-19 tedavisi için Almanya'da olması nedeniyle katılması beklenmiyor.
Yurt dışında yaşayan Cezayir vatandaşları ise yurt dışındaki temsilciliklerde dün sandık başına giderken, ülkenin kırsal alanlarında yaşayan bedeviler 26 Ekim Perşembe gününden itibaren oy kullanmaya başlamıştı.
Buteflika'nın istifasının ardından Aralık 2019'da yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Tebbun'un gündemine aldığı ilk iş yeni bir anayasa olmuştu.
Yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, anayasa taslağını hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komiteyi seçildiği ay içerisinde görevlendirmişti.
Hükümet ve Meclisin iki kanadının onayının ardından, 1 Kasım'da referanduma gidilmesi kararı alınmıştı.
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