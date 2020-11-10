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    Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray ile tarihi husumeti bulunan komşu bölge Amhara'dan milisleri de Tigray'ın üzerine gönderdi.

    Etiyopya'da merkezi hükümet-bölge çatışmasında yüzlerce ölü: İçsavaş ve sığınmacı dalgasından korkuluyor

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    Afrika
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    Geçen yıl Nobel Barış Ödülüne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Tigray bölgesine düzenlediği taaruzun içsavaş çıkarabileceği uyarıları geldi. Afrika Birliği ateşkes çağrısı yaparken, yüzlerce kişinin öldüğü çatışmalardan kaçanların kıtanın kuzeyine ve hatta Avrupa'ya yeni sığınmacı dalgası getirebileceği belirtildi.

    Etnisiteye göre ayrılmış geniş yetkilere sahip 10 özerk bölgeye dayanan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde Başbakan Abiy Ahmed'in Tigray bölgesiyle savaşa tutuşması, kıtada ve ötesinde alarm zilleri çaldırıyor. 

    İçsavaş çıkmasından korkulan Etiyopya'ya Afrika Birliği ateşkes çağrısı yaparken, çatışmalardan kaçanların kıtanın kuzeyine ve hatta Avrupa'ya yeni sığınmacı dalgası getirmesinden endişe ediliyor.

    Geçen yıl komşu Eritre ile barış anlaşması imzaladığı için Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray bölgesini yöneten ve 250 bin kişilik güce hükmeden Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) orduya saldırdığı ve federal yetkilileri rehin aldığı gerekçesiyle hedef aldı. 

    Etiyopya'nın en büyük etnik grubu Oromo'ya mensup Başbakan Ahmed, kendisiyle ters düşerek 2019'da iktidar koalisyonundan ayrılan TPLF'yi 'suç cuntası' diye niteleyip ulusal ordu birliklerine savaş açmak ve darbe girişiminde bulunmakla suçladı. 

    Ahmed'in 6 aylık OHAL ilan ettiği Tigray'a karşı kara kuvetleri ve hava kuvvetleriyle taaruza geçmenin yanısıra Tigray ile tarihi husumeti bulunan komşu bölge Amhara'dan milisleri de göndermesi, içsavaş endişelerini tırmandırdı.

    Reuters'e konuşan Etiyopya hükümetinden bir yetkili, yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda her iki taraftan yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

    TPLF'nin devreye girmeye davet ettiği Afrika Birliği'nden ateşkes çağrısı geldi.

    Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Etiyopya'nın anayasal düzeni, toprak bütünlüğü, birliği ve ulusal egemenliğine Afrika Birliği'nin bağlılığını teyit eden bir açıklama yayımladı. 

    ​Hem Etiyopya hem de bölgede istikrarın sağlanmasının altını çizen Faki Muhammed, 'çatışmaların derhal durması ve tarafların insan haklarına saygı gösterip sivillerin korunmasını garanti etmesi'  çağrısı yaptı. Etiyopya içinde barış ve istikrar çabalarına Afrika Birliği'nin desteğini sundu.

    Etiyopya'daki çatışmalardan kaçanlar, Sudan'a sığınıyor.

    Sudan resmi haber ajansı SUNA, ilk sivil grubun doğudaki Kadarif'e geçmesini müteakip en az 30 silahlı Etiyopya askerinin de sınırı geçtiğini, El Faşka El Kubra bölgesine de kaçak yollardan giren siviller olduğunu duyurdu.

    Sudan'daki yerel yetkililer, sığınmacıların barınması için kamplar kurmaya başladı.

    Sudan Savunma Bakanı Tümgeneral Yasin İbrahim, yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki çatışmanın sonuçlarından duydukları endişeyi dile getirerek tüm tarafları aklıselim davranmaya, barışçıl çözüm aramaya ve itidalli olmaya çağırdı.

    Etiyopya başkenti Addis Ababa'daki siyasi gözlemci Negasi Tesfaye, Etiyopya'da 1990'lardaki Yugoslavya'nın dağılması sürecinin benzerinin yaşandığı ve Balkanlaşma tehlikesi bulunduğundan söz etti.

    Siyasi sözlemci, çatışmaların Etiyopya ve Eritre'den kuzeye sığınmacı dalgası tetiklemesi, göçmenlerin Sudan ve Libya üzerinden Avrupa'ya yönelmesiyle ilgili endişeleri de dile getirdi. 

    Etiyopya merkezi yönetimin kuşatmaya aldığı ve hava bombardımanına tuttuğu Tigray'da ekonominin felç olduğunu aktaran Tesfaye, bölgede gıda ve yakıt kıtlığı çekildiğini, iletişimin kesik olduğunu, fiyatların aşırı pahalandığını ve karaborsanın alıp başını gittiğini, bu manzaraya Kovid-19 pandemisi ve çekirge istilasının eklenmesiyle tam bir felaket yaşandığını nakletti.

    Tigray'da insani felaket uyarısı yapan Tesfaye, bölgede Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki'nin zorunlu askerlik dayatmasından kaçan binlerce Eritreli sığınmacıya evsahipliği yaptığına, bunların kuzeye ve oradan Avrupa'ya kaçabileceğine dikkat çekti. 

    Tigray'a Eritre ordusunun girmesinin durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

    Bölgeyi yöneten TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, Eritre birliklerinin batıdaki Humera'dan Tigray'a girip istila ettiklerini ve ağır silahlarla saldırdıklarını öne sürdü.

    TPLF, Abiy Ahmed hükümetinin pandemi gerekçesiyle seçimleri erteleme kararına uymayarak eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Bunun üzerine Etiyopya merkezi yönetimi, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

     

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