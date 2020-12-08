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    Senegal limanı Joal'da balıkçılıkla geçinen İbrahima Kane (38), 2006'daki girişiminin başarısızlığa uğramasına rağmen, 2021'de yeniden İspanya'nın Kanarya Adalarına ulaşmaya çalışacağını söyledi.

    Senegal'den Avrupa'ya varmaya çalışan üç gençle ilgili dava: Babalar evlatlarını göçe zorlamaktan mahkum oldu

    © REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
    Afrika
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    https://tr.sputniknews.com/afrika/202012081043363995-senegalden-avrupaya-varmaya-calisan-uc-gencle-ilgili-dava-babalar-evlatlarini-goce-zorlamaktan/

    Senegal-Kanarya Adaları en yoğun ve en tehlikeli göç hatlarından birine dönüşürken, Batı Afrika ülkesinde bu yola başvuran ve biri denizde ölen üç gencin babasına açılan davada karar verildi. Evlatlarını Avrupa'ya göç etmeleri için tehlikeli bir yolculuğa zorlamaktan iki yıl hapse mahkum edilen üç babanın cezası tecil edildi.

    Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal'de Avrupa'ya göçmek için İspanya'nın Kanarya Adalarına'na ulaşma çabası pek çok gencin canını alırken, bir mahkeme, oğullarını Avrupa'ya göçe zorlamaktan üç baba hakkında mahkumiyet kararı verdi.

    Biri denizde ölen üç gençle ilgili açılan davada, babalar evlatlarını Avrupa'ya göç edebilmeleri için tehlikeli bir yolculuğa zorlamakla suçlandı.

    İnsan kaçakçılığına suç ortaklığından aklandılar

    Üç baba, başkalarının yaşamını tehlikeye atmak suçlamasından 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak bunun 23 ayı için erteleme kararı aldı ve insan kaçakçılığına suç ortaklığı yapmak suçlamasından beraat etti. 

    Üç genç diğer göçmenlerle birlikte büyük bir balıkçı kayığına binerek Kanarya Adalarına doğru açılmış, ancak 15 yaşındaki Doudou yolculuk sırasında hastalanıp ölmüştü. Birkaç hafta sonra sahil kasabası Mbour'da balıkçılıkla geçinen babaları tutuklandı. 

    Yoksulluk, işsizlik, refah özlemi

    Soruşturmaya göre 'yolculuk sırasında yemek yeme sorunu yaşayan' ve 'öldükten sonra cesedi denize düşen' Doudou'nun akıbeti, Senegal'de yoksulluk, işsizlik, ebeveyn baskısı ve karşı kıyıdaki refahın baştan çıkarıcılığı konusunda hararetli bir tartışma başlatmış durumda. 

    İtalya'da bir futbol akademisine yazılma hayalleri kuran Doudou'nun babası, oğlunu İspanya'ya götürmesi için bir insan kaçakçısına 380 euro ödemiş.

    Mahkemede "Ona başarının kapılarını açmak istedim. Onu dualarını alsın diye büyücü hekimlere götürdüm" savunmasını yapan yaslı baba, "Geri gelmeyeceğini bilseydim asla böyle bir riske girmezdim. Bugün karşınızda duruyorum, ama ruhum beni terk etti" dedi.

    Yargılanan diğer iki babanın çocukları, okyanusu geçme girişiminden sağ salim döndü. 

    Yabancı gemilerin toplu balık avlamasıyla gelir kaynaklarının kurumasının üzerine koronavirüs pandemisinin binmesiyle Senegal kıyılarındaki balıkçı toplulukları, çareyi Avrupa'ya göç etmekte arıyor.

    Resmi verilere göre geçen yılki işsizlik oranının yüzde 17'de seyrettiği Senegal'in 16 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası 20 yaşın altında. 

    Kanarya Adaları, Afrika'nın en yakın noktasına 100 km mesafede.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Ofisi'ne (IOM) göre bu yıl Kanarya Adalarına ulaşmaya çalışanlar içinden 500'den fazlası can verdi, can kayıplarının çoğu ekim-kasım aylarında gerçekleşti.

    Bu sayı 2019'un tamamında 210'du.

    IOM bu yıl ekim ayının sonunda Senegal açıklarında batan bir teknedeki yaklaşık 200 göçmenden en az 140'ının öldüğünü duyurdu.

    IOM'un ekim ayı açıklamasında, sadece eylül ayında Senegal'den yola çıkan ve 663 göçmen taşıyan 14 tekneden yüzde 26'sında kaza ya da batma yaşandığını, bu yıl Kanarya Adaları'na yaklaşık 11 bin göçmenin ulaştığını, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 2557 olduğunu bildirmişti.

    Etiketler:
    insan kaçakçısı, Göçmen, Göç, Balıkçılık, Balıkçı, gençler, oğul, Baba, Kanarya Adaları, İspanya, Avrupa, Senegal
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