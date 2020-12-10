Libya'da alıkonan Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya'ya ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla Halife Hafter güçleri tarafından 5 Aralık'ta alıkonulan Jamaika bandıralı Türk gemisi serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı 'Mabrooka' adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, geminin 'yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği'ni söylemiş, 'denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere' ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.