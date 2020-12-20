Kayıt
07:12 20 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarını sonlandıran kitlesel gösterilerin başladığı 19 Aralık 2018’deki halk hareketinin 2’nci yıl dönümünde başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetini protesto etti.

    Sudan’da 'Aralık Devrimi'nin 2. yılındaki protestolarda, mevcut hükümetin istifası istendi

    © AA / Mahmoud Hjaj
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1043435138_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_30c15096139b1b38ac05951cc5ec21a1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/afrika/202012201043435168-sudanda-aralik-devriminin-2-yilindaki-protestolarda-mevcut-hukumetin-istifasi-istendi/

    Sudan’da Ömer el-Beşir yönetiminin devrildiği kitlesel protestoların 2. yıl dönümünde, hükümetin istifası talebiyle geniş katılımlı gösteriler düzenlendi.

    Başkent Hartum, Kesele, Doğu Darfur, Kadarif gibi birçok eyalette sokaklara inen binlerce Sudanlı, 'Aralık Devrimi' olarak da adlandırılan gösterilerin ikinci yılında, hayat pahalılığını, hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren sloganlar attı. Protestocular, devrimin hedefinden uzaklaştığı gerekçesiyle hükümetin istifasını istedi.

    'Halk rejimi devirmek istiyor'

    Güvenlik güçleri, başkentte, askeri müdahaleye giden süreçte aylarca rejim karşıtı oturma eylemlerinin yapıldığı, ordunun genel karargahına çıkan yollarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Askerler, ordu karargahı ve bakanlıkların bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı, birçok ana caddeyi trafiğe kapattı.

    ​Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan yüzlerce kişi, devrimin hedeflerini gerçekleştiremediği ve hayat pahalılığı gerekçesiyle geçiş hükümetini istifaya çağırdı.

    Cumhurbaşkanlığı sarayı önündeki kalabalık, "Özgür devrimciler yolculuğu tamamlayacak. Askeri hakimiyete hayır. Abdullah Hamduk hükümeti düş artık. Halk rejimi devirmek istiyor”" diye sloganlar attı. 

    Eylemciler, Geçiş Dönemi Ortakları Konseyi adlı yeni oluşum nedeniyle iktidarın askeri kanadına tepki göstererek konseyin iptalini ve parlamentonun kurulmasının hızlandırılmasını istedi.

    Umdurman kentinde de meclis binasına yürüyen gruplar, Aralık Devriminin 'özgürlük, barış ve adalet' sloganlarının yerine getirilmesi, gösterilerde hayatını kaybedenlerle ilgili soruşturma komisyonunun nihai raporlarını açıklaması ve eski rejimin suçlu isimlerinin yargılanması gibi taleplerini dile getirdi.

    Kesele eyaletinin Halfa el-Cedide bölgesindeki göstericiler de "Siyasilerin tamamı devrilecek, Hükümet düşsün, Laikliğe ve hayat pahalılığına hayır" yazılı pankartlarla kötüleşen ekonomik şartları ve dini konulardaki bazı reformlar nedeniyle geçiş hükümetini protesto etti.

    Batıdaki Darfur ve doğudaki Kadarif eyaletlerinde de hükümetin ve hayat pahalılığın protesto edildiği benzer gösteriler düzenlendi.

    Aralık Devrimiyle 30 yıllık Beşir rejimi sona ermişti

    Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

    Askerin yönetimi devralmasının ardından 5 Eylül 2019'da kurulan geçiş hükümetinin Başbakanı Abdullah Hamduk, barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesinin, geçiş döneminin en önemli konuları arasında yer aldığını açıklamıştı.

    Sudan ekonomisi, yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden ötürü zor dönemden geçiyor. Sudan, darbeden bu yana hayat pahalılığı, akaryakıt ve ekmek sıkıntısının protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet