Nijer'de silahlı saldırı: 56 ölü, 20 yaralı

Nijer'in Mali sınırına yakın Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde gerçekleştirilen terör saldırısında 56 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Mali sınırı yakınlarındaki Tchombangou ve Zaroumdareye köyleri teröristlerce silahlı saldırıya uğradı.

Tchombangou ve Zaroumdareye köylerinde terörist grup tarafından gerçekleştirilen saldırıda 56 sivilin öldürüldüğü belirtirken, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırı Nijer İçişleri Bakanı Alkache Alhada tarafından da doğrulanırken, yetkililerin bölgeye asker sevk ettiği duyuruldu.