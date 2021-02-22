Tanzanya hükümeti sonunda kabullendi: Maske takın

Tanzanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekonominin geleceği için karantina uygulamasına başvurulmayacağı ancak önlemlerin şart olduğu belirtildi.

Açıklamada, halka mesafe ve hijyen konusunda önlem almanın yanı sıra maske takma çağrısı da yapıldı.

Devlet Başkanı John Magufuli de vatandaşları önlem alıp maske takmaya çağırdı ama sadece yerli maske kullanılmasını istedi.

Tanzanya'da geçen hafta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine Kovid-19 verilerini yayımlama çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ve daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.