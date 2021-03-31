Mozambik’ten IŞİD'in saldırdığı Palma kasabasına çıkarma

Mozambik’te IŞİD'in saldırı düzenlediği ve onlarca kişiyi öldürdüğü Palma kasabasında askerler görev almaya başladı.

Mozambik’in Palma kasabasına baskın yapan IŞİD militanları saldırı düzenlemiş ve saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Olayın ardından Mozambik askerleri, saldırıların gerçekleştirildiği Palma’da görev almaya başladı.

​Portekiz de asker gönderecek

Öte yandan Portekiz’in de Mozambik’e özel kuvvetler göndereceği kaydedildi. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva yaklaşık 60 askerin Mozambik ordusunu eğitmeye hazır olduğunu söyledi.

Portugal to send troops to Mozambique under bilaterial agreement after Palma attack by Islamic insurgents.



Keep an eye on the step by step by step march towards escalation in the country.https://t.co/g3tY5uOHWU via @FRANCE24 — Ben Kesling (@bkesling) March 31, 2021

​Ne olmuştu?

Geçen hafta Çarşamba günü Palma kasabasına baskın yapan militanların saldırılara başlamasının ardından yaklaşık 200 kişi bir otele sığınmıştı. Siviller daha sonra otelden çıkarılmış ve Pemba limanına götürülmüştü.

Bu sıralarda İngiliz Phil Mawer, saldırılar sırasında mahkumları taşıyan bir konvoyla kaçmıştı.