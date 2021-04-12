Sisi’den elektrikli araç üretiminde yerlileştirme talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi; Başbakan Mustafa Medbuli, Ulusal ve Stratejik Projelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şerif İsmail, Kamu İşletmeleri Sektörü Bakanı Hişam Tevfik, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nevin Camii, Askeri Üretimden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Ahmet Mursi ve Arap Sanayileşme Örgütü Başkanı Abdulmunaam el Teras’la bir toplantı yaptı.

مصر... توجيه رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية https://t.co/CvviKtDDQm — sputnik_ar (@sputnik_ar) April 11, 2021

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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, elektrikli araç endüstrisi ve ilgili sektörlerin yerlileştirilmesine yönelik ulusal stratejinin ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, toplantıda stratejinin ana hedefi olan yerlileştirme konusunda montajla sınırlı kalınmaması, üretim aşamasına geçilmesi ve otomobil sanayisinde yer alan bileşenlerde de yerli üretim yüzdesini artırma talimatı verdi.

Sisi’nin bu talimatı, elektrik ve doğalgazla çalışan araçları üreterek ülkenin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla başlatılan temiz enerji planı çerçevesinde geldi.