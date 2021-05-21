ABD, Boko Haram lideri için koyduğu 7 milyon dolar ödülü ISWAP'a vermeyecek

ABD, terör örgütü Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun yakalanmasını sağlayacak bilgiyi verecekler için koyduğu 7 milyon dolar para ödülünü Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) örgütüne vermeyeceğini açıkladı.

ABD Adalet İçin Ödül Programı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Boko Haram lideri Şekau'nun ISWAP örgütü üyeleriyle bir çatışmada üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiği yönünde haberler çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, "Hey IŞİD'ın adamları! (Teröristin) kimliği ya da yeri için ödül almaya uygun değilsiniz. Bu program böyle çalışmıyor" ifadesi kullanıldı.

News reports today indicate that Boko Haram terrorist Abubakar Shekau blew himself up in a confrontation with ISIS affiliates.



Hey, ISIS guys. To clarify: no – you are not eligible for the reward for information on his identity or location. That's not how the program works. pic.twitter.com/rFbHzb5Oou — Rewards for Justice (@RFJ_USA) May 20, 2021

​ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl yaptığı duyuruda, Adalet İçin Ödül Programı kapsamında Şekau'nun yerini söyleyene 7 milyon dolar para ödülü vereceğini açıklamıştı.

Şekau'nun öldürüldüğü iddia edildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ISWAP üyelerinin dün düzenlediği saldırıda, Boko Haram lideri Ebubekir Şekau'nun üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiği iddia edilmişti.

Terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana Nijerya'nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Ebu Musab el Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden oldu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ise ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etti.