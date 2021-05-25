Mali’de çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı

Afrika ülkesi Mali’de, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin, ordu birlikleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlerde, gözaltına alınan kişiler arasında Savunma Bakanı’nın da olduğu ve söz konusu kişilerin başkent Bamako’nun dışındaki Kati’de bir askeri üsse götürüldüğü kaydedildi.

Mali’de 18 Haziran 2020’de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

JUST IN:

Military officers in Mali have reportedly arrested President Bah Ndaw, Prime Minister Moctar Ouane and Defence minister Souleymane Doucoure of the country's interim government in a coup attempt after a cabinet reshuffle on Monday-(Reuters) #RBANews pic.twitter.com/MhrHR8EHWl — Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) May 24, 2021

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