Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Güney Afrika ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yürütme başkenti Pretorya'da Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

İki ülke lideri arasında gerçekleşen görüşmede, Mozambik'te yaşanan terörle mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve HIV ile mücadele konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Macron, Kovid-19 aşılarının üretiminin yaygınlaştırılması için fikri mülkiyet hakkından vazgeçilmesi konusunda Güney Afrika'yı desteklediklerini dile getirdi.

Macron ayrıca, Güney Afrikalı aşı üreticisi Aspen ile ortaklık konusunda Fransa'nın planları olduğunu dile getirerek, salgın sonrası ekonomik iyileşme çerçevesinde Güney Afrika'ya destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise Kovid-19 aşı üretiminde ve tedarikinde yaşanan küresel eşitsizliğe dikkati çekerek, "Aşı konusunda apartheid rejimi öylesine uygulanıyor ki, sadece birkaç ülke aşılardan ciddi anlamda yararlanabilirken, aşıya en çok ihtiyaç duyan ülkeler aşı bulamıyor" dedi.

İki lider, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadelede Mozambik'in yanında olduklarını dile getirdi.

Basın toplantısında Macron'a, Fransa'nın 1994 Ruanda Soykırımı'ndaki rolünü kabul etmesinin yeterli olup olmadığı sorusu oldu.

Macron, bu konuda geçmişte yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, geleceğe odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

Fransız lider, önceki gün gerçekleştirdiği Ruanda ziyareti sırasında, ülkesinin Ruanda'da 1994'te 800 binden fazla kişinin öldüğü soykırıma ilişkin rolünü kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadığını ifade etmişti.