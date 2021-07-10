Libya Başbakanı Dibeybe: Tunus'la sınırların kapatılması sağlık koşulları nedeniyle ve kısa süreli

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkesinin Tunus'la hava ve kara sınırlarını kapatma kararının sağlık koşulları nedeniyle alındığını ve kısa süreli olduğunu söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, Tunus'taki sağlık durumu ve sınırların kapatılması konusu ele alındı.

İki ülke sağlık bakanlarının sınırların kapatılması konusunda koordinasyon içerisinde olduğunu belirten Dibeybe, "Tunus'la sınırlarının kapatılması kararı sağlık koşulları nedeniyle alındı ve kısa süreli" ifadelerini kulandı.

Said de, Libya hükümetinin tutumunun 'kardeşçe' olduğunu ve iki ülke ve halkları arasında var olan güçlü bağların derinliğini yansıttığını dile getirdi.

Libya, dün, Kovid-19 vakalarında artış görülen komşusu Tunus ile hava ve kara sınırlarını 1 haftalığına kapatma kararı almıştı.