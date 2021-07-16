Libya Başbakanı Dibeybe: Paralı askerler ve yabancı savaşçılar, siyasi süreç için gerçek bir tehlike oluşturuyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, New York'ta düzenlenen Libya konulu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, ülkenin son siyasi ve güvenlik durumuyla 24 Aralık’ta yapılması planlanan ulusal seçimler hakkında konuştu.

Seçimlerin desteklenmesi için bakanlık düzeyinde bir kurul oluşturduklarını kaydeden Dibeybe, "Temsilciler Meclisi tarafından hala bütçe onaylanmadığı halde Yüksek Seçim Komisyonu için imkanlar nispetinde finansman tahsis ettik" dedi.

Libya Başbakanı, ülkede bölünmüş haldeki devlet kurumlarının birleştirilmesi noktasında Ulusal Birlik Hükümeti olarak önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtirken, ordunun birleştirilmesinin önündeki engellere vurgu yaptı.

Ordu ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesi için uluslararası toplumdan Libya'ya destek vermesini isteyen Dibeybe, şöyle devam etti: "Paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların varlığının devam etmesi, şu anki siyasi sürecin, ateşkesin devamlılığının sağlanması için harcanan çabaların ve ordunun birleştirilmesinin önünde gerçek bir tehlike oluşturuyor. Ulusal Birlik Hükümeti, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların Libya topraklarındaki varlığının devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ve bunların derhal ve eşzamanlı olarak ayrılmalarının zorunlu olduğunu vurgulamaktadır."