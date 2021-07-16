Afrika ülkelerinden koronavirüse karşı 100 milyon dolarlık destek çağrısı

Afrika kıtasındaki 14 ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 100 milyon dolarlık seferberlik çağrısında bulundu.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kalkınma Derneği'nin (IDA-20) 'kaynakların yenilenmesi' temalı 20'inci üst düzey toplantısı, Abidjan'da Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara liderliğinde gerçekleşti.

Afrika'dan 14 ülkenin liderinin katıldığı toplantıda, Kovid-19 salgınının neden olduğu kriz ortamında kıtanın yeniden toparlanması için desteğin artırılması gerektiği belirtildi.

Kaynakların büyük ölçüde yenilenmesi için IDA bağışçılarına yıl sonuna kadar 100 milyon dolarlık seferberlik çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ouattara da IDA'nın ortaklarını, toplantıda yapılan çağrıları dikkate alarak yoksul ülkelerin ekonomilerine kaktı sağlamak adına desteklerini artırmaya davet etti.

Sahra Altı Afrika, Kovid-19 salgını nedeniyle son zamanların en kötü ekonomik performansını sergiledi.

Geçen sene yüzde 3.6 olan ekonomik büyüme beklentisi eksi 1.9 olarak gerçekleşti.

Salgın nedeniyle halihazırda kırılgan olarak Afrika ekonomisinde salgın nedeniyle işsizlik yüzde 8.5 artarken, yaklaşık 32 milyon kişi de 'aşırı yoksul' kategorisine girdi.

Dünya Bankası Grubuna ait bir kuruluş olan IDA, dünyanın en düşük gelirli ülkelerinde aşırı yoksullukla mücadele için önemli finansmanlar sağlıyor.

IDA'nın, kurulduğu 1960'tan bu yana 114 ülkedeki yatırımlar için 422 milyar dolar kaynak ayırdığı biliniyor.