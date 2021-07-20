Mali geçici cumhurbaşkanına bıçaklama girişimi

Mali'de Bamako'da bulunan büyük camide namaz kılan Mali'nin geçici cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı düzenlendi.

Biri bıçaklı olmak üzere iki saldırganın olduğu tespit edilen olay, Kurban Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşti.

Olayın ardından cumhurbaşkanı olay yerinden ayrıldı.