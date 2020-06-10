Kayıt
22:12 10 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Yeneroğlu: Meclis'teki yumruklaşırsa, toplum da sokakta ve evde şiddet uygular

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202006101042227168-yeneroglu-meclisteki-yumruklasirsa-toplum-da-sokakta-ve-evde-siddet-uygular/

    Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu, "Meclis'te insanlar birbirini yumrukluyor, toplum ne yapsın? Onlar da kendi sokaklarında şiddet uyguluyorlar, evlerinde eşlerine şiddet uyguluyorlar. Sonra da toplumun güvenlik hissiyatı var deyip daha fazla güvenlikçi, bekçi, yasaklar" ifadelerini kullandı.

    Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Yeneroğlu, özellikle partisinin vurgu yaptığı 'korku iklimi' ifadesi konusunda şunları söyledi:

    "Toplumda farklı sesleri susturmaya, gazetecileri sindirmeye çalışıyorlar. Gerçek hayattan o kadar kopuklar ki. Toplumun birliğinden beraberliğinden mesul olan insanlar toplumu birbirine düşmanlaştırmaya, kamplaştırmaya çalışıyor. Türkiye iyi yönetilse sorunlarını kısa sürede aşar. Özellikle güneydoğudaki ciddi sıkıntıları, yoksulluğu, kadına şiddet konularını çözer. Siyasetin işini iyi yapması lazım. Meclis'te insanlar birbirini yumrukluyor, toplum ne yapsın? Onlar da kendi sokaklarında şiddet uyguluyorlar, evlerinde eşlerine şiddet uyguluyorlar. Sonra da toplumun güvenlik hissiyatı var deyip daha fazla güvenlikçi, bekçi, yasaklar. Toplumun bir kesimi bunu şimdilik kabulleniyor ama zaman içerisinde görecekler ki bu kendi haklarını ortadan kaldıracak ve kendi haklarını savunacak doğru düzgün insan da kalmayacak.

    Her apartmanda komşular birbirlerinin hangi partiye mensup olup olmadığını biliyorlar mı? Veya bildikleri takdirde birbirlerine düşmanlık mı yapıyorlar? Eğer komşunuz CHP'li ise birisi çıkıp, 'Bu CHP'lilerin hepsi PKK'lı' demek gibi, böyle bir şey olabilir mi? Maalesef devletin tepesindeki zatlar topluma bu yönlendirmeyi yapıyorlar. Toplumun birliğinden, bütünlüğünden toplumu bir biçimde kamplaştırarak birbirlerine düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Bu korku ikliminden Türkiye'nin çıkartılması gerekiyor."

    'Son dönemdeki gündemler toplumun gündemi değil'

    "Farklı farklı toplumsal gruplar adeta birbirlerine düşmanmış gibi ortam yaratılıyor. Gerçeklikle de örtüşmüyor" diyen Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Toplumun önemli bir bölümü artık siyasetin bu gerçekliğinden tamamen kopuk bir biçimde gayet barış içerisinde, birbiriyle güçlü bir iletişim içerisinde gün geçtikçe gri tonlarının da arttığı bir biçimde yani farklı farklı paradoks kimliklerin var olduğu bir ortamda toplum hayatını sürdürmeye çalışıyor, hayat mücadelesi veriyor, yoksulluk mücadelesi veriyor. Son zamanlardaki gündemlerin hiçbirisi toplumun gündemiyle milletimizin gerçek gündemiyle örtüşmüyor. Deva Partisi olarak diyoruz ki toplumun gerçek gündemi ile ilgilenelim. Suni gündemin toplumun gerçekliğiyle alakası yok. Bu gündemler nerede varsa bilin ki arkasında birileri şu veya bu bazen iktidar bazen muhalefetin belli marjinal grupları olur kendileri için gündem yaratıp toplumu germeye çalışıyorlar."

    Etiketler:
    Meclis, CHP, Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batı Kudüs'ün Safra Meydanı'ndaki Kudüs Belediye binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince öldürülmesini protesto etti.
    İsrail polisinin otizmli Filistinliyi öldürmesi protesto edildi
    Karikatür
    Venezüella Dışişleri Bakanı: Guaido, Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındı
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet