Lord West: İngiltere'nin savunması dağılıyor

© AFP 2017/ Andy Buchanan Kraliyet Donanması'nın en güçlü gemisi su sızdırıyor

İngiltere yönetiminin savunma sanayiine yönelik politikalarını ‘yıkıcı' olarak niteleyen emekli amiral West, gerekli mali kaynakların eksikliği nedeniyle donanmada görevli denizcilerin eğitim süresinin yetersiz olduğuna ve gemilere yedek parça yetiştirilemediğine dikkat çekti. West, "Okyanusu kaybedeceğiz, bu görülmemiş bir durum" uyarısında bulundu.

Diğer yandan İngiliz gazetesi The Mirror, Kraliyet Donanması'nın ülkenin modern tarihinde ilk kez savaşabilecek büyük gemilerden yoksun kaldığını belirtti.

Haberde, ‘benzeri görülmemiş bu durumun' finansman yetersizliğinden ve askeri gemilerin sıklıkla arızalanıyor olmasından kaynaklandığı ifade edildi. The Mirror, İngiliz donanmasında görev alan toplam 6 adet Type 45 destroyerinin tümünün, arıza ya da mürettebat eksikliği nedeniyle Portsmouth kentindeki tersanelerde bulunduğunu, benzer durumda olan 12 adet firkateynin de Devonport'ta bekletildiğini ve bu sınıfta sadece 1 geminin görevde olduğunu yazdı.

Gazete, İngiltere'nin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in, suya indirildikten 2 hafta sonra su aldığı ortaya çıkmasıyla onarıma alındığını da ifade etti.