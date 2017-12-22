Zaharova: Rusya’nın Batı’daki seçimlere müdahalesi konusu kendini tüketti

© REUTERS/ Stefan Rousseau Lavrov ve Johnson basın toplantısında fena atıştı

Rossiya 1 televizyonunda "60 Dakika" programına konuk olan Zaharova, "Rusya'nın çeşitli yollarla, güya hackerler veya medya yardımıyla, seçimlere müdahale ettiği konusunun artık kendisini ne kadar tükettiğini görebilirsiniz. Önce Rusya'nın koşulsuz müdahale ettiği iddia ediliyordu. Sonra, hatta bugün İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un da basın toplantısında da bunu dile getirdi gibi, bu müdahalenin sonuç vermediği, başarısız olduğunu söylemeye başladılar. Sonra da delillerin olmadığını söylemeye başladılar" dedi.

Zaharova, "Bu yüzden bu konu artık suya düştü, hiçbir delil yok, bu ortada ve artık kimse bunda ısrar etme niyetinde değil. Bu nedenle bu konunun söndüğünü düşünüyorum, çünkü somut delil yok, ki İngiltere Dışişleri Bakanı da bugün bunu dile getirdi" diye ekledi.