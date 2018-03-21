FT: Türkiye ekonomisinde aşırı ısınma kaygı yaratıyor

İngiliz Financial Times gazetesi, IMF ile Moody's gibi kurumların uyarılarının ekonomistleri endişelendirdiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşan seçimler nedeniyle yavaşlamaya müsamaha göstermediği" kaydedilen yazıda, IMF'nin geçen ay Türkiye ekonomisinin fazla ısındığı ve yüksek enflasyonun devam edeceği yönündeki uyarısı hatırlatıldı.

IMF dış gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin kırılganlığının arttığını söylemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem ise IMF'yi 'başarısız ekonomik teoriler' ortaya atmakla suçlamıştı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, Türkiye'de cari açığın arttığı ve enflasyonun çift hanede kalabileceği uyarılarının hatırlatıldığı yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Moody's Türkiye'nin siyasi gelişmeler ve dış ticaret finansmanına bağımlılığını gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu düşürürken, Goldman Sachs Türkiye'nin aşırı ısınan ekonominin tipik belirtilerini gösterdiğini söyledi. Erdoğan uzun süredir yüksek enflasyona neden olacağı gerekçesiyle yüksek faiz oranlarına şiddetle karşı. Şimdi ise, asıl endişe büyümenin yarattığı dengesizlikler."

'YÜKSEK ENFLASYON VE CARİ AÇIK KAYGI YARATIR'

FT'ye konuşan GlobalSource Danışmanı Murat Üçer, Ankara'nın tek önceliğinin 'geçen yılki vahşi hızda bir büyüme' olduğunu ancak olası kırılganlıkların soru işareti yarattığını söyledi.

Nomura yatırım bankasından analist İnan Demir ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artırımının ne olacağı ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişleme programını ne zaman sonlanacağı belirsizliklerini korurken, Türkiye gibi bir yükselen piyasa ekonomisi için yüksek enflasyon ve cari açığın kaygı yaratacağını belirtti.

Demir, siyasi ve jeopolitik riskler nedeniyle Türkiye'nin dış finansmanı kendine çekmek konusunda sorun yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.