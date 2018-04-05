Doğu Guta’nın ardından Suriye ordusunun yeni hedefi neresi olacak?

Suriye ordusunun Doğu Guta'nın büyük kısmını kontrol altına alarak İdlib'e taarruza hazırlanma şansını elde ettiğini kaydeden Andrey Kots, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'İDLİB EN SORUNLU BÖLGELERDEN'

"Suriye'nin en sorunlu bölgelerinden biri İdlib. El Nusra terör örgütünün temel güçleri burada üsleniyor, burada yaklaşık 20 bin üyesi var. Ama burada diğer yasadışı silahlı gruplar da faaliyet gösteriyor. Suriye hükümeti, Halep'te teslim olan militanları İdlib'e gönderiyordu. Bu bölgenin en kısa zamanda yeni çatışma alanına dönüşeceği açık. Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin etkinliğini artırması da bunu doğruluyor."

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Suriye ordusu Doğu Guta’daki tüm yerleşimleri kurtardı

"Arap medyasının haberine göre, nisan başlarından bu yana saldırı ve bombardıman uçakları, militanların bu bölgedeki altyapı tesislerine saldırıyor" diyen Kots, hedefte Lazkiye yakınlarındaki Cisr aş-Şugur kentindeki militan karargahları ile silah depolarının olduğunu belirterek, "Hava saldırılarıyla ilgili haberler, militanların bölge sınırındaki Suriye ordusu birliklerine saldırı planladığı verileriyle eş zamanlı yayınlandı" dedi.

CAFERİ'NİN 'KİMYASAL SİLAH' VURGUSU İDLİB'E İŞARET EDİYOR

Suriye ordusunun Doğu Guta'dan sonra İdlib'te operasyon düzenleyeceğinin ikinci kanıtının da Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'nin, cihatçıların bölgede kimyasal provokasyon hazırlığı içinde olduğu açıklaması olduğunu dile getiren Rus gazeteci, "Caferi, provokasyon hazırlığının yabancı uzmanlar tarafından yürütüldüğünün altını çizdi" dedi.

'ABD'NİN ELİNDE İKNA EDİCİ KANIT YOK'

Batı ülkelerinin, Suriye yönetimine baskıyı haklı göstermek için defalarca kimyasal provokasyonlardan yararlandığını hatırlatan Kots, "Suriye ordusunun başarıları arttıkça Batılı politikacıların ‘Esad rejiminin' kimyasal silah kullanma tehdidiyle ilgili konuşmaları da artıyor. Tam bir yıl önce ABD, aynı bahaneyle Suriye'nin Şayrat hava üssüne saldırmıştı. Ancak Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı yönünde ikna edici hiçbir kanıtın bulunmadığını hatırlatayım" yorumunda bulundu.

Üçüncü faktör olarak, İdlib'teki çeşitli terörist gruplar arasındaki anlaşmazlıkların artmasını gösteren Kots, "Mart ayında, İdlib bölgesinde, El Nusra'nın da içinde olduğu Hayat Tahrir aş-Şam ve Cevhat Tahrir as-Suriya arasında çekişmenin başladığı bilgisi gelmeye başladı. Bu iki örgütün militanları, insanları kurban ederek etki alanlarını bölüşüyor" dedi.