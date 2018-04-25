Rus siyaset uzmanı: Avrupa Konseyi’nin Rusya ve Türkiye’nin paraları konusunda ‘ağlaması’ bir tek şeyi gösteriyor

Rus siyaset bilimci Maksim Jarov, Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın ‘Rusya ve Türkiye’nin katkı payları olmadan 2019’un sonuna kadar dayanırız’ açıklamasının, AK’nin kendi sorunlarını AB’ye üye olmayan ülkeler üzerinden çözmeye çalıştığını ortaya koyduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan Rus siyaset bilimci Maksim Jarov, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ın şikâyetlerinin oldukça göreceli olduğunu söyledi.

Jarov, "Avrupa Konseyi uzun süredir finansmanda kesinti sorunuyla karşılaşıyor. Rusya ve Türkiye'nin ödediği katkı payları prensip olarak bu mücadelede belirleyici unsur değil. İşin aslına bakılırsa finansmanın büyük bir kısmı Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ülkelerden gelmeli. Rusya da, Türkiye de AB'ye üye değil, dolayısıyla bu durumda kendilerine bu ülkelere atıfta bulunulması, Avrupa Konseyi'nin kendi sorunlarını AB'ye üye olmayan ülkeler üzerinden çözmeye çalıştığı anlamına geliyor.

'AKPM DEKORATİF BİR KURULUŞ'

© REUTERS / Vincent Kessler Avrupa Konseyi, Türkiye'nin katkı payını azaltma kararının nedenlerini öğrenmek istiyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ise oldukça dekoratif bir kuruluş, o her zaman ses getirecek açıklamalar yapılması gerekirken ‘mantıklı düşünen kişi' rolünde oluyor. Bu nedenle Rusya ve Türkiye olmadan AK'nin çalışamayacağı konusundaki 'ağlayışlar' oldukça göreceli. Bu ağlayışlar, kuruluşun sadece Rusya ve Türkiye'ye yönelik ithamların gereksizliğini ve verimsizliğini gördüğünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

AKPM, 2014 yılında Kırım'ın Rusya topraklarına dâhil olmasının ardından Rus heyetine yaptırım kararı almış ve meclisteki Rus parlamenterlerin oy kullanma ve yasama organlarındaki çalışmalara katılma haklarını elinden almıştı.

Bunun üzerine, 2015 yılında Rus heyetinin tüm hakları iade edilene kadar AKPM'den çekildiğini duyuran Rusya, Haziran 2016'da katkı payı ödemelerini askıya almıştı.