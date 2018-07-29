Rus analist: Rusya’nın altın rezervleri Sovyet rekoruna yakın, dolara bağımlılık azalıyor

Russia Today’e (RT) konuşan ICBF Genel Müdürü ve analist Anton Mahnovskiy “Bazı ülkeler ABD’nin politikalarına olabildiğince az bağlı olmak istiyor, dolar ticaretini ve rezerv olarak Amerikan aktiflerini azaltıyor. Rusya, ABD’deki seçim yarışı süresince altın alımını arttırdı ve Kremlin için daha tercih edilir görünen Donald Trump’ın zaferine rağmen alım yapmayı durdurmadı” dedi.
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Rusya’nın rezervlerini arttırmaya devam edeceğini düşündüğünü belirten Mahnovskiy, 2.000 tonluk altı rezerviyle Sovyet dönemindeki rekor seviyeye yaklaşıldığını kaydetti. Nitekim 1941 yılında altın rezerv miktarı 2.800 tona ulaşmıştı.
Mahnovskiy’e göre, altının rezervlerdeki payı son 10 yılda 10 kat arttı. Rusya ayrıca elindeki ABD Hazinesi tahvillerini 96.1 milyar dolardan (mart) 14.9 milyar dolara (mayıs) indirdi.
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