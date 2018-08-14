İngiliz yazar Mark Almond: Trump’ın yaptırımları yüzünden İran, Rusya, Çin ve Türkiye daha da yakınlaşacak

İngiliz yazar Mark Almond, Daily Telegraph için kaleme aldığı yazıda ABD Başkanı Donald Trump’ın İran, Rusya, Çin ve Türkiye’yi kapsayan ekonomik yaptırımlarına devam ederse bu ülkelerin ilişkilerinin daha da derinleşebileceğini vurguladı. Almond, yaptırıma maruz kalan ülkelerin bir arada hareket etmesinin ABD'yi zor durumda bırakacağını belirtti.

BBC TÜRKÇE'de yer alan haberde, Trump'ın uyguladığı ekonomik yaptırımların olası sonuçlarına değinen Almond, "Ancak yaptırımların amacı bir devleti izole etmek değil midir? Boğazlardan Pekin'e bir dışlanmışlar şeridi oluşturmak ters tepebilir.

‘BİRLİKTELİKLERİ TEHLİKELİ OLUR'

"Tek tek ele alınırsa İran, Türkiye, Rusya ve hatta Çin, Amerikan baskısı karşısında korunmasız durumda. Ancak bu ülkeler bir araya gelirse, aralarındaki destek ve karışıklık yaratma kapasiteleri ABD'nin tedbirlerine zarar verebilir.

"Belki İran ve Türkiye'nin birleşimi, destek için bir sokak lambası direği bulduğu illüzyonuyla birbirine yaslanan iki sarhoştan daha fazla kendi ayakları üzerinde duramayacak olmaları nedeniyle önemsenmeyebilir. Ancak Rusya ve Çin'i ekleyin. Bir anda yeni bir jeopolitik hinterlantları olacaktır.



‘PUTİN İLE GÖRÜŞME YÖN DEĞİŞİKLİĞİ İMASI'



"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD gümrük tarifelerine karşı tepki olarak ülkesinin yeni dostlar bulabileceğini söyleyerek ve Putin'le telefonda görüşerek fazlasıyla yönünü değiştirme imasından bulundu.