‘Türkiye'nin elektronik ürünlere yönelik boykotu, ABD'ye karşı ciddi bir adım'

PolitExpert siyasi dergisine konuşan Krutakov, "İlişkiler bıçağı ucunda ve her iki taraf uzlaşmaya gitmeyecek. Şu anda, dünya düzeninin ana direği olarak ulusal devletlerin yeniden canlanması dönemine girdik. 30 yıldır dünya düzeni ABD tarafından sağlanıyordu ama son zamanlarda durum değişmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımsız bir dış politika izleyen bariz bir ulusal lider" dedi.

Yüksek Ekonomi Okulu Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nden Türkolog Aleksey Obraztsov, Ulusal Haber Servisi'ne açıklamasında, Türkiye'nin ABD menşeili ürünlerin vergilerini artırmasının "büyük ölçüde sembolik bir adım" olduğunu belirterek, "Çünkü söz konusu olan tütün, alkol ve otomobiller. Türkiye'de zaten çok az Amerikan otomobili var" dedi.

Türkiye'nin tütün ve alkol üreticisi olduğuna dikkat çeken Obraztsov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD menşeili elektronik ürünlerinin ithalatının yasaklanması yönündeki açıklamalarının çok daha ciddi bir konu olduğunu kaydederek, "İşte bu Amerikan üreticileri için çok daha ciddi sonuçlar doğurur" dedi.