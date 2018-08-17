Rus uzman: ABD ile Türkiye arasında olanlar bahisleri yükseltmeye yönelik

'Yeni Rusya' (Novaya Rossiya) hareketinin lideri ve Aktüel Ekonomi Enstitüsü Direktörü Nikita İsayev, Ankara ile Washington arasında olanların ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere sürecini yönetmedeki klasik tavrından kaynaklandığını ve bahisleri yükseltmeye yönelik olduğu yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da Ankara'ya ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceklerini ve Türkiye ile ilişkileri azaltacaklarını ifade etti.

‘Yeni Rusya' (Novaya Rossiya) hareketinin lideri ve Aktüel Ekonomi Enstitüsü Direktörü Nikita İsayev, Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri Sputnik'e değerlendirdi.

'BİR BALE OYUNU SAHNESİ GİBİ'

İsayev "Rahiple ilgili olanlar bir bale oyunu sahnesi gibi. 6 ay önce de Kim Jong-un'la ilgili roket adam hikayesini dinliyorduk, Trump daha sonra da Kim'in elini memnuniyetle sıktı. Bu Trump'ın müzakere sürecini yönetirken kullandığı klasik tavır. Tüm olanlar ABD'nin Türkiye ile olan ilişkilerinde bahisleri yükseltmeye yönelik" ifadelerini kullandı.

İsayev, Trump'ın 'Türkiye ile ilişkileri azaltmaktan' kastının ne olduğu konusunda da yorumda bulundu.

İsayev "Trump, kendi tarzında insanların kafasını karıştırdı, insanların Türkiye'yi destekliyormuş gibi düşünmelerini sağladı. Fakat bu elbette böyle değil. Türkiye ile ABD arasında büyük bir ticaret hacmi var, burada ticaret dengesi de Türkiye'nin lehine. Ancak Türkiye, ABD'ye dış politikada kendi seçimlerini yapabileceğini göstermeye karar verdiği noktada artık ne siyasi ne de ticari ayrıcalıklara sahip olamayacağı söylendi" ifadelerini kullandı.