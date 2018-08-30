Kommersant: Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda tam mutabakat var

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, güneyde kazanılan zaferlerin ardından İdlib'in Suriye ordusu için öncelik hedef olacağını ifade ettiğini anımsatan Kommersant, "Askeri teçhizat ve birliklerin ülkenin kuzeyine sevkiyatına başlandı ancak Rusya, operasyonun hızlı bir şekilde başlamasını engelledi" diye yazdı.
Analizde, gerek sınıra yakınlığı gerekse de bölgedeki silahlı grupların Türkiye'yle olan bağlantıları nedeniyle Ankara'nın İdlib'e özel ilgi gösterdiğini de belirtililerken "Ankara'ya kendisine tabi gruplar için güvenlik garantisi verilmesi ve Türk yönetiminin operasyonun yeni sığınmacı dalgasına yol açmayacağı konusunda ikna edilmesi önem taşıyor" dendi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenecek olası operasyon hakkında istişarelerde bulunduğunu söyleyerek, "Normal silahlı muhaliflerin El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarından ayrılması, eş zamanlı olarak bu militanlara karşı operasyon hazırlanması ve sivillere yönelik risklerin en aza indirgenmesi gerektiği konusunda Moskova ve Ankara ortak görüşe sahip" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)