Kommersant: Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda tam mutabakat var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un dün Moskova'da yaptığı İdlib açıklamasını analiz eden Kommersant gazetesi, İdlib'de askeri operasyon düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ve Rusya ile Türkiye arasında bu konuda tam mutabakat bulunduğunu yazdı.

Moskova'nın Ankara'yla ihtilaf yaşamak ve Astana formatını bozmak istememesinin İdlib operasyonunun şu ana dek başlamamasının ana nedeni olduğunu kaydeden gazete, İdlib'in Suriye ordusunun kontrol altına almadığı son gerilimi azaltma bölgesi olduğunun altını çizdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, güneyde kazanılan zaferlerin ardından İdlib'in Suriye ordusu için öncelik hedef olacağını ifade ettiğini anımsatan Kommersant, "Askeri teçhizat ve birliklerin ülkenin kuzeyine sevkiyatına başlandı ancak Rusya, operasyonun hızlı bir şekilde başlamasını engelledi" diye yazdı.

Analizde, gerek sınıra yakınlığı gerekse de bölgedeki silahlı grupların Türkiye'yle olan bağlantıları nedeniyle Ankara'nın İdlib'e özel ilgi gösterdiğini de belirtililerken "Ankara'ya kendisine tabi gruplar için güvenlik garantisi verilmesi ve Türk yönetiminin operasyonun yeni sığınmacı dalgasına yol açmayacağı konusunda ikna edilmesi önem taşıyor" dendi.

Diğer taraftan Rusya ve Türkiye arasındaki bir ayda sağlandığına dikkat çeken Kommersant, "Lavrov'a göre iki ülke yetkilileri arasında onlarca görüşme yapıldı. Geçen hafta cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Türk Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nı kabul etti. Moskova'nın koşulu aynen geçerli: silahlı muhaliflerin militanlardan ayrılması. Şam'la müzakerelere yanaşmayan muhalifler yok edilmeli. Rus ve Türk orduları da, siyasi uzlaşının pratiğe nasıl taşınacağını istişare ediyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenecek olası operasyon hakkında istişarelerde bulunduğunu söyleyerek, "Normal silahlı muhaliflerin El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarından ayrılması, eş zamanlı olarak bu militanlara karşı operasyon hazırlanması ve sivillere yönelik risklerin en aza indirgenmesi gerektiği konusunda Moskova ve Ankara ortak görüşe sahip" demişti.