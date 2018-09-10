11-13 Eylül'de Rusya'nın Vladivostok kentinde yapılacak Doğu Ekonomik Forumu öncesi Sputnik.Görüşler çerçevesinde yapılan araştırma; Rusya vatandaşlarının Çin'e yönelik tutumunun Avrupa sakinlerininkinden daha olumlu olduğunu ortaya koydu.

Fransız Ifop araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya katılan Fransızların yüzde 56'sı, ABD'lilerin yüzde 55'i, Almanların yüzde 41'i ve İngilizlerin yüzde 40'ı Çin'i ülkesinin ortağından çok rakibi olarak görürken Rusların yüzde 50'si, Çin'in Rusya'nın partneri olduğu görüşünü dile getirdi.

Ayrıca araştırmaya katılan Rusların çoğunun (yüzde 59), Çin'in uluslararası arenadaki faaliyetlerini olumlu değerlendirmesi dikkat çekti. Bu arada araştırmanın yapıldığı dört Batı ülkesinde katılımcıların yüzde 44'ünden fazlası, Çin'in uluslararası alandaki hamlelerine olumsuz gözle baktığını ifade etti.

© Sputnik / Rusya'nın Çin'e yönelik tutumu, Batı'nınkinden daha olumlu

9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı. 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde Rusya'da Rusya Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya ise 18 yaşın üzerindeki 1500 kişi katıldı.

Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.