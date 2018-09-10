Rusya'nın Çin'e yönelik tutumu, Batı'nınkinden daha olumlu

Ayrıca araştırmaya katılan Rusların çoğunun (yüzde 59), Çin'in uluslararası arenadaki faaliyetlerini olumlu değerlendirmesi dikkat çekti. Bu arada araştırmanın yapıldığı dört Batı ülkesinde katılımcıların yüzde 44'ünden fazlası, Çin'in uluslararası alandaki hamlelerine olumsuz gözle baktığını ifade etti.
9-20 Ağustos 2018 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından yapılan araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4033 kişi katıldı. 18-19 Ağustos 2018 tarihlerinde Rusya'da Rusya Kamuoyu Vakfı (FOM) tarafından gerçekleştirilen araştırmaya ise 18 yaşın üzerindeki 1500 kişi katıldı.
Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.
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