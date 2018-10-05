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14:06 05 Ekim 2018
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

    Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin ‘olası senaryolar’

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    Analiz
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    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, başkonsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamadığı iddia edilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Habertürk yazarları ve A Haber tarafından, Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin ‘olası senaryolar' kaleme alındı.

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suudi yetkiliden kayıp gazeteci Kaşıkçı açıklaması: Çoktan gitti
    Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin tartışmalar sürerken, Habertürk yazarları Nagehan Alçı ve Sevilay Yılman tarafından, yaşanan olaya ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Habertürk ayrıca, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasını ‘Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri hedef alan ve Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan olay' ifadeleriyle nitelendirdi.

    KONSOLOSLUKTAN ‘YİNE GEL' DEMİŞLER

    Habertürk'teki yazısında "Konsolosluğun kapısında bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'le ve ‘Bana bir şey olursa onu ara' dediği AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Yasin Aktay'la konuştum" ifadelerini kullanan Alçı, Kaşıkçı'nın konsolosluğa ilk kez Salı günü değil, geçen hafta gittiğini belirtti.

    Alçı'ya göre Kaşıkçı, konsolosluğa ilk ziyaretinde, kendisine evrakları tamamlamak için "Yine gel" denmesi üzerine ikinci kez Salı günü gitti ve o gün kayboldu. Alçı ayrıca, Kaşıkçı ile nişanlısının işlemler biter bitmez evlenmeye karar verdiklerini aktardı.

    ‘BİZE YÖNELİK SALDIRILARA HEP TAVIR ALMIŞ BİR İSİM'

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
    Twitter
    Suudi Başkonsolosluğundan kayıp gazeteciyle ilgili açıklama
    Kaşıkçı'nın ‘tam anlamıyla bir Türkiye dostu' olduğunu da söyleyen Alçı, kayıp gazeteciyle ilgili olarak "Türkiye'nin İslam dünyasına çok iyi bir örnek olduğunu her platformda dile getiren ve son dönemde bize yönelik saldırılara hep tavır almış bir isim" ifadelerini kullandı.

    ‘PİS KOKULAR ALIYORUM'

    "Böyle bir ismin Suudi Arabistan tarafından tutulmasının ne anlamı olabilir? Amaç sadece Kaşıkçı'yı tutuklamak mı yoksa bir bahane bulup Türkiye'ye karşı devreye sokulmaya çalışılan bir oyun mu var?" diyen Alçı, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak "Ben bu işin ayrıntılarına baktıkça pis kokular alıyorum" ifadelerini kullandı ve yaşanan olayda Suudi Arabistan'ın ‘ABD'ye yaranmak için böyle bir krizi zorluyor olabileceğini' iddia etti.

    ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'

    Alçı ayrıca, Kaşıkçı'nın kaybolmasının Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılabileceğini belirterek, yaşanan krizin geleceğine ilişkin şunları söyledi: "Ancak bir yerde ciddi bir yanlış var: Cemal Kaşıkçı, hakkında bırakın tutuklamayı, yargılama kararı bile olmayan bir isim. Böyle bir isimle Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planı varsa bunun temeli mevcut değil. Ben bu krizin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak Ankara'yı yurt dışındaki FETÖ unsurları ya da Can Dündar üzerinden sıkıştırmaya çalışanlar bu olayı koz olarak kullanacaktır."

    ‘BU İŞİN ALTINDA BİR BİT YENİĞİ VAR'

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suudi Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı: Kayıp gazeteci için izahat istendi
    Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise, ‘Bu işin altında bir bit yeniği var' başlığıyla yayınlanan yazısında Suudi Haber Ajansı'nın "Diplomatlarımız, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettikten sonra kayboluşunun koşullarını araştırmak için yerel Türk yetkililerle birlikte çalışıyor" açıklamasının doğruyu yansıtmadığını belirtti.

    ‘KAŞIKÇI'NIN BİNADAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ YOK'

    Emniyet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Yılman, "Bu açıklama üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis kaynaklarımı aradım. Mobese kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarının yaptığı kayıtlar izlenmiş. Kesin olarak Kaşıkçı'nın binaya girerken kamera görüntülerinin ellerinde olduğu ancak çıkış görüntüsü olmadığı bilgisine ulaştım. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da 3 ayrı tim kurarak olayı araştırıyor. Tamamı Arapça bilen ekiplerin inceledikleri kamera kayıtları ve diğer verilere göre de Kaşıkçı'nın binadan çıkışına dair herhangi bir iz yok" ifadelerini kullandı.

    ‘YURTDIŞINA KAÇIRILMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL'

    Yılman ayrıca, emniyet kaynaklarının, Kaşıkçı'nın yurtdışına kaçırılma iddialarını gerçekçi bulmadıklarını aktardı: "Görüştüğüm polis kaynaklarım bunun da doğru olduğuna pek ihtimal vermiyor. Çünkü her türlü önlemin alındığını, ölü veya diri Kaşıkçı'nın yurt dışına çıkışının pek mümkün olmadığını söylüyor.

    ‘BENDENİZDE ÇOK BİLGİ VAR'

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suudi Arabistan Başkonsolosluğu: Kaybolan Suudi gazeteciyle ilgili olarak Türk makamlarla iletişimdeyiz
    Yaşanan olayı "Acayip karışık, karmakarışık" ifadeleriyle anlatan Yılman, "Aslında daha çok şey var bilgi olarak bendenizde ama konu çok hassas ve spesifik olduğu için şu an paylaşmam doğru değil. Oldukça tuhaf bulduğum bu olayı takipte olacağım ve izlemeye devam edeceğim ama bugünlük konuyu kapatmadan şunu söyleyeyim: Bu iş can sıkıcı ve bence ABD'li bir gazetenin yazarı da olan Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye sınırları içerisinde bu şekilde ortadan yok oluşu ülke olarak bizim başımızı epeyce ağrıtacak gibi geliyor" ifadeleriyle sonlandırdı.

    A HABER: YA İÇERİDE YA DA ARKA KAPIDAN KAÇIRILDI

    A Haber tarafından yapılan ‘Cemal Kaşıkçı olayında iki farklı senaryo' başlıklı analizde ise, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilişkin "Ya içeride sorgulanıyor ya da kameraların olmadığı arka kapıdan kaçırıldı" ifadeleri kullanıldı.
    A Haber'de yer alan haberde ayrıca, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ‘Hariri olayına' benzetilerek, 17 gün rehine olarak elinde tuttuğunu günler sonra itiraf ettiği Lübnan eski Başbakanı Hariri örneği verildi.

    POMPEO'DAN NOTA

    İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
    Suudi yetkiliden kayıp gazeteci Kaşıkçı açıklaması: Çoktan gitti
    Öte yandan, ABD Dışişleri ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Selman'ı arayarak Cemal Kaşıkçı hakkında acil bilgi istediği öğrenildi.
    Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından, Suudi yetkili tarafından yapılan Reuters'a yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın ‘çoktan gittiği' belirtilmişti. Ayrıca, Suudi Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı tarafından çağırılarak kendisinden Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili bilgi istenmişti.

    Etiketler:
    senaryo, analiz, kaçırma, kriz, A Haber, Habertürk, Cemal Kaşıkçı, Sevilay Yılman, Nagehan Alçı, Suudi Arabistan, Türkiye
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