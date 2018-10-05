Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin ‘olası senaryolar’

KONSOLOSLUKTAN ‘YİNE GEL' DEMİŞLER
Habertürk'teki yazısında "Konsolosluğun kapısında bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz'le ve ‘Bana bir şey olursa onu ara' dediği AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Yasin Aktay'la konuştum" ifadelerini kullanan Alçı, Kaşıkçı'nın konsolosluğa ilk kez Salı günü değil, geçen hafta gittiğini belirtti.
Alçı'ya göre Kaşıkçı, konsolosluğa ilk ziyaretinde, kendisine evrakları tamamlamak için "Yine gel" denmesi üzerine ikinci kez Salı günü gitti ve o gün kayboldu. Alçı ayrıca, Kaşıkçı ile nişanlısının işlemler biter bitmez evlenmeye karar verdiklerini aktardı.
‘BİZE YÖNELİK SALDIRILARA HEP TAVIR ALMIŞ BİR İSİM'
‘PİS KOKULAR ALIYORUM'
"Böyle bir ismin Suudi Arabistan tarafından tutulmasının ne anlamı olabilir? Amaç sadece Kaşıkçı'yı tutuklamak mı yoksa bir bahane bulup Türkiye'ye karşı devreye sokulmaya çalışılan bir oyun mu var?" diyen Alçı, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak "Ben bu işin ayrıntılarına baktıkça pis kokular alıyorum" ifadelerini kullandı ve yaşanan olayda Suudi Arabistan'ın ‘ABD'ye yaranmak için böyle bir krizi zorluyor olabileceğini' iddia etti.
‘SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL'
Alçı ayrıca, Kaşıkçı'nın kaybolmasının Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılabileceğini belirterek, yaşanan krizin geleceğine ilişkin şunları söyledi: "Ancak bir yerde ciddi bir yanlış var: Cemal Kaşıkçı, hakkında bırakın tutuklamayı, yargılama kararı bile olmayan bir isim. Böyle bir isimle Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planı varsa bunun temeli mevcut değil. Ben bu krizin sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak Ankara'yı yurt dışındaki FETÖ unsurları ya da Can Dündar üzerinden sıkıştırmaya çalışanlar bu olayı koz olarak kullanacaktır."
‘BU İŞİN ALTINDA BİR BİT YENİĞİ VAR'
‘KAŞIKÇI'NIN BİNADAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ YOK'
Emniyet yetkilileriyle görüştüğünü aktaran Yılman, "Bu açıklama üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis kaynaklarımı aradım. Mobese kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarının yaptığı kayıtlar izlenmiş. Kesin olarak Kaşıkçı'nın binaya girerken kamera görüntülerinin ellerinde olduğu ancak çıkış görüntüsü olmadığı bilgisine ulaştım. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı da 3 ayrı tim kurarak olayı araştırıyor. Tamamı Arapça bilen ekiplerin inceledikleri kamera kayıtları ve diğer verilere göre de Kaşıkçı'nın binadan çıkışına dair herhangi bir iz yok" ifadelerini kullandı.
‘YURTDIŞINA KAÇIRILMASI PEK MÜMKÜN DEĞİL'
Yılman ayrıca, emniyet kaynaklarının, Kaşıkçı'nın yurtdışına kaçırılma iddialarını gerçekçi bulmadıklarını aktardı: "Görüştüğüm polis kaynaklarım bunun da doğru olduğuna pek ihtimal vermiyor. Çünkü her türlü önlemin alındığını, ölü veya diri Kaşıkçı'nın yurt dışına çıkışının pek mümkün olmadığını söylüyor.
‘BENDENİZDE ÇOK BİLGİ VAR'
A HABER: YA İÇERİDE YA DA ARKA KAPIDAN KAÇIRILDI
A Haber tarafından yapılan ‘Cemal Kaşıkçı olayında iki farklı senaryo' başlıklı analizde ise, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilişkin "Ya içeride sorgulanıyor ya da kameraların olmadığı arka kapıdan kaçırıldı" ifadeleri kullanıldı.
A Haber'de yer alan haberde ayrıca, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ‘Hariri olayına' benzetilerek, 17 gün rehine olarak elinde tuttuğunu günler sonra itiraf ettiği Lübnan eski Başbakanı Hariri örneği verildi.
POMPEO'DAN NOTA
Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından, Suudi yetkili tarafından yapılan Reuters'a yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın ‘çoktan gittiği' belirtilmişti. Ayrıca, Suudi Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı tarafından çağırılarak kendisinden Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili bilgi istenmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)