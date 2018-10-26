Gorbaçov: ABD'nin INF'den çekilmesi yeni bir silah yarışının ilanı

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararının yeni bir nükleer silah yarışı ilanı anlamına geldiğini, ancak masaya oturup farklılıkları gidermek için de henüz geç olmadığını ifade etti.

© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV Gorbaçov Trump’ın INF’den çıkma kararıyla ilgili konuştu: Tren henüz kalkmış değil

Sovyetler Birliği son lideri Gorbaçov, The New York Times için kaleme aldığı makalesinde Trump'ın INF'den çekileceklerini açıklamasıyla yeni bir silah yarışının ilan edildiğini belirtti.

Gorbaçov "INF anlaşması küresel ilişkilerin askerileştiriliyor. 2002 yılında ABD, ABM anlaşmasından (Anti Balistik Füze Anlaşması) çekilmişti. Bu yıl İran nükleer anlaşmasından çekildi. Askeri harcamalar astronomik rakamlara ulaştı ve artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, iki ülkenin de karşılıklı olarak anlaşma ihlallerine ilişkin endişelerini dile getirdiğini, ancak Rusya müzakere yoluyla sorunların çözümünü teklif ederken, ABD'nin diyalogdan kaçtığını vurguladı.

'ABD, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ ANLAŞMA SİSTEMİNİ İMHA EDİYOR'

Gorbaçov "Yeterli siyasi istek olduğu sürece mevcut anlaşmalarla her türlü sorun çözülebilir. Ancak son iki yıldır gördüğümüz üzere, ABD Başkanı'nın kafasında ülkesini nükleer anlaşmalara ilişkin her türlü zorunluluk ve kısıtlamalardan azat etmek gibi bambaşka bir amacı var. ABD İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış ve güvenliğin temelini oluşturan uluslararası anlaşma sistemini imha etme yoluna başvurdu" değerlendirmesinde bulundu.

'MASAYA OTURMAK İÇİN HÂLÂ GEÇ DEĞİL'

Gorbaçov'a göre, müzakere masasına oturup BM ve ABD'nin müttefikleriyle birlikte felakete yol açacak bir sonucu önlemek için hala geç değil.

Gorbaçov "Rusya'nın dengeli bir duruş sergilemesini umuyorum. Washington'ın müttefiklerinin ABD füzelerine fırlatma rampası olmayı reddetmesini, BM ve özellikle BMGK üyelerinin sorumlu davranmalarını umuyorum" ifadelerini kullandı.