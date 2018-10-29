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15:11 29 Ekim 2018
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    Türkiye - Çin

    Türkiye'nin Çin büyükelçisi Önen: Çin ile Türkiye, ortak bir gelecek inşa ediyor

    © AFP 2018 / Greg Bake
    Analiz
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    Türkiye'nin Çin büyükelçisi Emin Önen, Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Global Times'ta Türkiye-Çin ilişkilerine dair bir yazı kaleme aldı. Önen, Çin ile Türkiye'nin ortak bir gelecek inşa ettiğini belirtti.

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    Türkiye'nin Çin büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin'in Komünist Parti'ye yakın organlarından Global Times'ta yayınlanan yazısında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye-Çin ilişkilerini ele aldı. 

    'BATILI EMPERYALİSTLER KOVULDU'

    "Bugün, 29 Ekim'de, Türkiye'nin kuruluşunun 95. yılını kutluyoruz. Batılı emperyalist ülkeler tarafından 1. Dünya Savaşı sonrasında işgal edilen Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik ettiği Kurtuluş Savaşı'yla batılı işgalcileri topraklarından kovdu" ifadelerini kullanan Önen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte günümüzde ise 2023, 2053 ve 2071 hedefleriyle Türkiye'nin yeni atılımlarda bulunma hedefinin olduğunu açıkladı.

    'YOLLAR BİR KEZ DAHA KESİŞTİ'

    Devlet Başkanı Şi Cinping'in önderliğinde Çin'in de Türkiye'yle benzer hedeflerinin olduğunu söyleyen Önen, binlerce yıllık ilişkilere sahip olan Çin ile Türkiye'nin yollarının Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile bir kez daha kesiştiğini vurguladı.

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    Önen, Çin ile Türkiye'nin ortak bir kadere sahip olduğunu belirterek " Çin ile Türkiye'nin kader ortaklığı yalnızca Kuşak ve Yol ile sınırlı değildir. Türkiye de Çin'in olduğu gibi ABD'yle bir ticaret savaşına zorlandı. Bunun en son örneği, serbest piyasadaki rekabet koşullarından uzaklaşan ABD yönetiminin Türk çelik sektörüne uyguladığı yaptırımdır" ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin de Çin gibi serbest piyasa ekonomisinin sürdürülmesini ve küreselleşmeyi savunduğunu belirtti.

    Önen, yazısını "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılını, uzun sürekli dostlukla ve birlikte ortak bir gelecek inşa ettiğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki dostlarımızla birlikte kutladığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    analiz, köşe yazısı, yazı, Global Times, Abdulkadir Emin Önen, Çin, Türkiye
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