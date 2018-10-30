ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı: Hayretler içerisinde kaldım

ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı. Pösteki, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ayrı olarak girecek olmalarını değerlendirdi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan yerel seçim yorumu: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Pösteki, ittifaksız yerel seçimde AK Parti'nin oylarını kaybetmeyeceğini aksine artıracağını söyleyenleri eleştirdi ve "Analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım" ifadelerini kullandı.

Pösteki ayrıca, bazı illerdeki olası sonuçları elindeki son anketin verilerine göre değerlendirdi.

RİSKLİ BÖLGELERİ AÇIKLADI

Yerel seçimlerle ilgili olarak ORC Araştırma Şirketi sahibi Mehmet Murat Pösteki'den de bir açıklama geldi. İttifaksız yerel seçimin AK Parti'ye yarayacağı, MHP'ye yaramayacağı şeklindeki ifadeleri hayretler içerisinde takip ettiğini dile getiren Pösteki, elindeki sonuçlara göre MHP'nin kazanmasının olası olduğu iller ve AK Parti için risk taşıyan illeri değerlendirdi.

Pösteki, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 haftadır, AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksız şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım."

Son 1 haftadır, Ak Parti ve MHP'nin yerel seçimlere ittifaksiz şekilde girecek olmalarıyla alakalı yapılan yorumları, analizleri ve araştırma sonuçlarını gördükçe hayretler içerisinde kaldım. — Murat Pösteki (@muratposteki) 30 Ekim 2018

​"Neymiş efendim, ittifaksiz yerel seçime girilmesi AK Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs…"

Neymiş efendim, ittifaksiz yerel seçime girilmesi Ak Parti'ye zarar vermiyormuş aksine daha faydalıymış vs…

Ak Parti'nin Istanbul ve Bursa'yı riske atması, ittifaksiz girdigi seçimde Ankara,Denizli,Antalya ve Balıkesir'i kaybetmesi (bunlar kısmı) nasıl bir faydadır anlayamadım. — Murat Pösteki (@muratposteki) 30 Ekim 2018

"Ayrıca diyorlar ki, MHP mevcut belediyelerini kaybediyor. Elimdeki araştırma sonuçlarına göre MHP, Bartın, Karabük, Isparta ve Osmaniye'yi %50'nin üzerinde bir oyla, Adana ve Mersin'i ise hatırı sayılır bir oyla yeniden kazanıyor. MHP açısından riskli olan tek yer Manisa…"

Ayrıca diyorlar ki, MHP mevcut belediyelerini kaybediyor. Elimdeki araştırma sonuçlarına göre MHP, Bartın,Karabük,Isparta ve Osmaniye'yi %50'nin üzerinde bir oyla, Adana ve Mersin'i ise hatırı sayılır bir oyla yeniden kazanıyor. MHP acısından riskli olan tek yer Manisa… — Murat Pösteki (@muratposteki) 30 Ekim 2018

"Bunun ötesinde MHP; Tokat, Çankırı, Afyon, Kütahya, Düzce, Kırıkkale, Niğde, Kastamonu, Aksaray, Uşak ve Zonguldak gibi illerde potensiyel adaylarıyla şu an 1. durumda."

Bunun ötesinde MHP, Tokat,Çankırı,Afyon,Kütahya,Düzce,Kırıkkale,Niğde,Kastamonu,Aksaray,Uşak ve Zonguldak gibi illerde potensiyel adaylarıyla şuan 1.durumda. — Murat Pösteki (@muratposteki) 30 Ekim 2018

​"Velhasıl, MHP ile ittifak yapmadan yerel seçime girmesi AK Parti'ye fayda mayda sağlamıyor, her şey bir kenara İstanbul ve Ankara çok önemli çok."