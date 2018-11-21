'Rusya, doğalgazı hiçbir zaman baskı aracı olarak kullanmadı'

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul'daki Türk Akımı töreninde konuşan Putin: Projeye adını Erdoğan verdi

Sputnik ve Russia Today'in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda 'Rusya ve Türkiye: Liderlerin İstanbul'daki görüşmesinin sonuçları' adlı bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Rusya ve Türkiye arasındaki enerji ilişkilerinin gelişimini anlatan Rusya Bilimler Akademisi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Viktor Nadein-Rayevskiy, Türk Akımı'nın önemine vurgu yaptı.

'AVRUPALILARIN İSTEKLERİNİ GAZPROM GARANTİ EDİYOR'

Rus uzman, "Türk Akımı'nın her iki kolu da gerekli ancak ikinci kol için birçok bağlantı yapılması gerekiyor. Avrupa ülkelerinin ilgisine rağmen Avrupa Komisyonu, hatta yeni katılımcıların dahil olmasını engelleme girişimlerini sürdürüyor. Projeye katılmak isteyen Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, İtalya, uzun vadeli ve güvenilir gaz tedarikine ihtiyaç duyuyor ve bunu da Gazprom garanti ediyor. Kaldı ki, Rusya artık Ukrayna üzerinden gaz transitine güvenemez" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, TÜRKİYE'DEN EMİN'

Bulgaristan'ın daha önce baskılar nedeniyle kendine zarar vererek Güney Akım projesinden vazgeçmek zorunda kaldığını ve Rusya'nın Bulgar topraklarına taşıdığı boruların orada kaldığını anımsatan Nadein-Rayevskiy, "Güney Avrupa'nın gaz alma arzusu ve Gazprom'a güveni arttı. Rusya ve SSCB'nin doğalgazı enerji silahı olarak kullanmadığını herkes anlıyor. Ayrıca Rusya da, Türkiye'nin güvenilir transit ülke olduğundan ve projeye kesinlikle ilgi duyduğundan emin" diye konuştu.

'TÜRKİYE HER ALANDA GÜVEN VEREN BİR ÜLKE'

Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin Türk-Rus ilişkilerinin her alanında güven veren bir ülke olduğunun da altını çizdi.

© Sputnik / Aleksey Kudenko Rus uzman, Ukrayna’nın Türk Akımı duruşunu değerlendirdi

Rus uzman, devasa yatırım gerektiren Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin inşasına başlandığını anımsatarak, "Türkiye, Akkuyu'nun inşasında aktif olarak yer alıyor ve inşa sürecini kolaylaştırıyor. Enerji işbirliği arttığı için ikili ticarette 100 milyar dolar hedefine ulaşma şansı artıyor" diye ekledi.

İstanbul'da önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlenmişti.

Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" derken Putin, projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini açıklamış ve Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yapmıştı.

Çeviren: Fatih Kuduğ