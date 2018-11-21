'Rusya, doğalgazı hiçbir zaman baskı aracı olarak kullanmadı'

Toplantıda Rusya ve Türkiye arasındaki enerji ilişkilerinin gelişimini anlatan Rusya Bilimler Akademisi Politik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Viktor Nadein-Rayevskiy, Türk Akımı'nın önemine vurgu yaptı.
'AVRUPALILARIN İSTEKLERİNİ GAZPROM GARANTİ EDİYOR'
Rus uzman, "Türk Akımı'nın her iki kolu da gerekli ancak ikinci kol için birçok bağlantı yapılması gerekiyor. Avrupa ülkelerinin ilgisine rağmen Avrupa Komisyonu, hatta yeni katılımcıların dahil olmasını engelleme girişimlerini sürdürüyor. Projeye katılmak isteyen Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, İtalya, uzun vadeli ve güvenilir gaz tedarikine ihtiyaç duyuyor ve bunu da Gazprom garanti ediyor. Kaldı ki, Rusya artık Ukrayna üzerinden gaz transitine güvenemez" ifadelerini kullandı.
'RUSYA, TÜRKİYE'DEN EMİN'
'TÜRKİYE HER ALANDA GÜVEN VEREN BİR ÜLKE'
Nadein-Rayevskiy, Türkiye'nin Türk-Rus ilişkilerinin her alanında güven veren bir ülke olduğunun da altını çizdi.
İstanbul'da önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla Türk Akımı'nın deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlenmişti.
Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizi hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" derken Putin, projeye bu adı Erdoğan'ın verdiğini açıklamış ve Türk Akımı'nın 'yıkma değil yapma projesi' olduğuna vurgu yapmıştı.
Çeviren: Fatih Kuduğ
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