'ABD Suriye'den çekildikten sonra Rusya, müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda kalacak'

© REUTERS / Joshua Roberts Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

Fox News'e konuşan MacGregor, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararının Rusya'nın bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.

Emekli albay, "Rusya, çok uzun süredir Türkiye, İran ve Suriye'deki diğer taraflarla ilişki içinde. Ancak ABD'nin çekilmesi, Rusya'yı müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacak" dedi.

'SURİYE'NİN KUZEYİNDEN ÇIKMALIYIZ, ZİRA ORADA TÜRKLER VAR'

ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden en kısa sürede çıkması gerektiğini, zira orada Türkiye'ye saldıran Kürtlere operasyon düzenlemeye hazır durumda binlerce Türk askeri bulunduğunu kaydeden MacGregor, sözlerini şöyle sürdürdü:

'RUSYA, TÜRKİYE'YE İZİN VERİRSE SURİYE VE İRAN ÜZERİNDEKİ NÜFUZUNU KAYBEDER'

"Suriye hükümet güçlerini bu bölgeye girmeye zorladık ve biz çekiliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim yapmak zorunda. Eğer Rusya, Türklerin Suriye'ye girmesine izin verirse, Suriyeliler ve İranlılar üzerindeki nüfuzunu kaybeder" ifadelerini kullandı.