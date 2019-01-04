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    Şam'da ABD öncülüğündeki saldırıyı protesto edenler Suriye bayrağının yanı sıra Rusya ve İran bayrakları da açtı

    'ABD Suriye'den çekildikten sonra Rusya, müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda kalacak'

    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Analiz
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    ABD'li emekli albay Douglas MacGregor, ABD Suriye'den çekildikten sonra Rusya'nın bölgedeki müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda kalacağını savundu.

    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz
    Fox News'e konuşan MacGregor, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararının Rusya'nın bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerine olası yansımalarını değerlendirdi.

    Emekli albay, "Rusya, çok uzun süredir Türkiye, İran ve Suriye'deki diğer taraflarla ilişki içinde. Ancak ABD'nin çekilmesi, Rusya'yı müttefikleri arasında seçim yapmak zorunda bırakacak" dedi.

    'SURİYE'NİN KUZEYİNDEN ÇIKMALIYIZ, ZİRA ORADA TÜRKLER VAR'

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Pompeo: ABD, Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor
    ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden en kısa sürede çıkması gerektiğini, zira orada Türkiye'ye saldıran Kürtlere operasyon düzenlemeye hazır durumda binlerce Türk askeri bulunduğunu kaydeden MacGregor, sözlerini şöyle sürdürdü:

    'RUSYA, TÜRKİYE'YE İZİN VERİRSE SURİYE VE İRAN ÜZERİNDEKİ NÜFUZUNU KAYBEDER'

    "Suriye hükümet güçlerini bu bölgeye girmeye zorladık ve biz çekiliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seçim yapmak zorunda. Eğer Rusya, Türklerin Suriye'ye girmesine izin verirse, Suriyeliler ve İranlılar üzerindeki nüfuzunu kaybeder" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Kürtler, Fox News, Vladimir Putin, Donald Trump, Douglas Macgregor, ABD, Türkiye, İran, Suriye, Rusya
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