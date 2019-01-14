Kosaçev: ABD, Suriye'deki durumu müttefikleri ve ekonomik yaptırımlar aracılığıyla kontrol etmeye çalışıyor

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN Suriyeli Kürtler: Şam'la müzakereler durduruldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kürtlere saldırı olasılığıyla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelttiği tehdidi Sputnik için yorumlayan Kosaçev, "Trump'ın sözleri, ABD'nin 'Suriye'den çıkmadan Suriye'den çekilme çabası' bağlamında ele alınmalı. Kürtler, önemli bir müttefik ve kaderin, özellikle de Türkiye'nin eline bırakılmadıklarına dair bir sinyale ihtiyaçları var" dedi.

'ABD'NİN KÜRTLERE DESTEĞİ KOŞULSUZ DEĞİL'

Trump'ın Kürtlere Türkiye, Rusya, İran veya Suriye'yi provoke etmeme çağrısı yaptığını da anımsatan Kosaçev, böylece ABD'nin desteğinin koşulsuz olmadığı mesajının verildiğini vurguladı.

'BİRÇOK KİŞİ TRUMP'TAN NE BEKLENMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİ'

Trump'ın sinyalinin iç siyasete yönelik mesaj da içerdiğini kaydeden Kosaçev'e göre Aralık ayındaki Suriye'den çekilme açıklamasını önemli istifaların izlediğine ve Washington'da olduğu gibi Ortadoğu'da da birçok kesimin Trump'tan ne beklenmesi gerektiği konusunda endişeli olduğuna dikkat çekti.

'İRAN KARŞI İTTİFAK VE KATAR'LA YAPILAN ANLAŞMA ANLAM İFADE EDİYOR'

"Yanıtları sadece ABD Başkanı vermiyor. ABD'nin Körfez ülkeleriyle daha şimdiden Arap NATO'su olarak adlandırılan İran karşıtı 'Ortadoğu Stratejik İttifakı' kurma fikri uzun süredir biliniyor. Ayrıca ABD, Nisan 2018'de Suriye'deki hedeflere saldırı düzenlemek için kullandığı Katar'daki El Ubeyd hava üssünün genişletilmesi için Doha'yla anlaşma imzaladı" diye devam eden Kosaçev, sözlerini şöyle sürdürdü:

'ABD, ORTADOĞU'DAN ÇIKMAYACAK'

"ABD, Ortadoğu'dan çıkmayacak. Türkiye'ye yönelik mesaj, ABD askerlerinin gerçekten çıkacağını düşünen tüm kesimlere Washington'un gelecekte durumu kontrol etmeye devam edeceğini ve ekonomik yaptırımlarla tehditte bulunacağını gösterme amacı taşıyor."