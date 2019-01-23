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12:49 23 Ocak 2019
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    AK Parti

    Piar Araştırma: AK Parti oylarında yüzde 7 düşüş var

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Analiz
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    Piar Araştırma'nın 'Ocak 2019 Siyasi Gündem' araştırmasına göre, AK Parti bu pazar seçim olsa 24 Haziran'da aldığı oy oranından yüzde 7 daha az alıyor. Araştırmaya katılanlar Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ekonomi, işsizlik ve Suriyelileri görüyor.

    Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Piar Araştırma Başkanı Atalay: Önce Saadet Partisi'nin ismi değişecek, sonra Gül lider olacak
    Piar Araştırma şirketi tarafından 13-19 Ocak 2019 tarihleri arasında, Türkiye genelini temsil eden 26 ilde telefonla mülakat yöntemi ile yapıldı. Araştırmada yaş ve cinsiyet kotası uygulanarak 9 bin 298 katılımcıyla görüşüldü.

    Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre araştırmanın hata payı yüzde 1.8 olarak hesaplanırken, araştırma demografisi yüzde 51.6 ile erkek, yüzde 48.4 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 17.6, 25-34 arası yüzde 20.5, 35-44 arası yüzde 34.6, 45-54 arası yüzde 19.9, 55-64 arası yüzde 11.8 ve 65 yaş üzeri yüzde 5.6 ile yer aldı.

    Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 21.9 iken, ortaokul yüzde 19.1, lise yüzde 37.4 ve üniversite yüzde 21.6 olarak yer aldı.

    KATILIMCILARA GÖRE İLK ÜÇ SORUN; EKONOMİ, İŞSİZLİK VE SURİYELİLER

    Araştırmada katılımcılara 'iç politika' ve 'seçim' ana gündemleri altında sorular yöneltildi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    MHP'nin seçim sloganı belli oldu
    İç politika başlığı altında katılımcılara sorulan ilk soru 'Size göre Türkiye'nin en önemli sorunu nedir' sorusu oldu. Bu soruya 'ekonomi' yanıtını verenlerin oranı yüzde 34.5 ile ilk sıradayken, işsizlik diyenlerin oranı yüzde 14.6 ile ikinci sırada, 'Suriyeliler' yanıtını verenlerin oranı ise 12.6 ile üçüncü sırada yer aldı.

    'Türkiye'nin ekonomisinin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 58.9'i 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' yanıtı verenlerin oranı yüzde 26.4, fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 14.7 oldu.

    TÜRKİYE HALKI YARGI VE MEDYAYA GÜVENMİYOR

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    'Yargıya güveniyor musunuz' sorusuna 'güvenmiyorum' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 62.8 ile ilk sırada yer alırken, 'güveniyorum' diyenlerin oranı yüzde 29.5'te kaldı.

    'Medyaya güveniyor musunuz' sorusuna 'güvenmiyorum' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 81.7 gibi yüksek bir orandayken, 'güveniyorum' yanıtı verenler sadece yüzde 9.2.

    'Türkiye'deki mevcut eğitim sistemi ile öğrencilere yeterli eğitim verilebildiğini düşünüyor musunuz' şeklindeki soruya araştırmaya katılanların yüzde 67'sı 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' diyenlerin oranı yüzde 17.7'de kaldı.

    'BİNALİ YILDIRIM İSTİFA ETMELİ' DİYENLERİN ORANI DAHA YÜKSEK

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
    © AA /
    HDP'den yerel seçimler için ittifak sinyali
    Son günlerin en çok tartışılan konusu ise Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği. 'İBB Başkan adayı olduktan sonra Meclis Başkanlığından istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz' sorusuna 'evet istifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 50.5 iken, 'hayır gerekli değil' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 38.1 oldu. 'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 11.4'te kaldı.

    'CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini doğru buluyor musunuz' sorusuna 'evet doğru buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 45.9 ile ilk sırada yer alırken, 'hayır doğru bulmuyorum' diyenlerin oranı yüzde 28.3'te kaldı. Yüzde 25.8 ise 'fikrim yok' dedi.

    'Size göre Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmalı mıdır' şeklindeki soruya yüzde 66.4 ile 'evet' yanıtı verilirken, 'hayır' oranı ise 23.1. AB konusunda fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 10.5.

    'Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyesi olabileceğini düşünüyor musunuz' sorusuna 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 70.2 iken, evet diyenlerin oranı yüzde 14.3, fikrim yok diyenler ise yüzde 15.5.

    BU PAZAR SEÇİM OLSA AK PARTİ'YE OY VERECEKLERİN ORANI YÜZDE 30.2

    Bi De Bunu Dinle
    CHP'li Adıgüzel'den seçim güvenliği ve 24 Haziran yorumu
    Seçim ana başlığında yer alan 'Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz' şeklindeki soruya yüzde 30.2 AK Parti yanıtı verenler ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla yüzde 22.3 ile CHP, yüzde 11.7 ile MHP, yüzde 10.4 ile İYİ Parti, yüzde 9.5 ile HDP şeklinde yanıt verirken, diğerlerinin oranı yüzde 2.1'de kaldı, kararsızların oranı ise yüzde 13.8.

    Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle şekilleniyor: AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 25.9, MHP yüzde 13.6, İYİ PARTİ yüzde 12.1, HDP yüzde 11 ve diğer partiler yüzde 2.4.

    24 HAZİRAN'DAN BUGÜNE EN FAZLA OY KAYBEDEN AK PARTİ OLDU

    24 Haziran seçimlerinden günümüze siyasi partilerdeki oy değişimleri karşılaştırıldı. En fazla düşüş yüzde 7.6 ile AK Parti'de bulunurken, HDP de yüzde 0.7'lik gibi bir oranla oy düşüşü yaşıyor. Tablodaki kararsızların dağıtılmasıyla 24 Haziran seçim sonucu ile bu pazar seçim olsa karşılaştırması üzerinden yapılan araştırmaya göre sonuçlar şu şekilde:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), basın mensuplarına yönelik olarak temsili sandık oluşturmak suretiyle oy verme, sayım ve döküm ile sandık başı iş ve işlemleri konusunda örnek uygulama gerçekleştirdi.
    © AA / Murat Kula
    ORC'den yerel seçim anketi: MHP yükselişe geçerken, CHP, HDP ve İYİ Parti düşüşte
    AK Parti, 24 Haziran'da yüzde 42.6 iken, bu Pazar seçim olsa yüzde —7.6 düşüşle yüzde 35 oranında oy alıyor.

    CHP, 24 Haziran'da yüzde 22.6 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +3.3 yükselişle yüzde 25.9 oy alıyor.

    MHP, 24 Haziran'da yüzde 11.1 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.5 ile yükselişle yüzde 13.6 oy alıyor.

    İYİ Parti, 24 Haziran'da yüzde 9.9 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.2 yükselişle 12.1 oy alıyor.

    HDP, 24 Haziran'da yüzde 11.7 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde —0.7 ile düşüşle yüzde 11 oy alıyor.

    AK PARTİ SEÇMENİ MHP ADAYINA OY VERİYOR ANCAK MHP SEÇMENİ AK PARTİ ADAYINA OY VERMİYOR

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
    Son seçim anketi sonuçlarına göre AK Parti 'şaşırtabilir'
    24 Haziran'da AK Parti'ye oy vermiş seçmenlere, AK Parti'nin seçime katılmadığı yerlerde 'MHP adayına oy verecek misiniz' şeklindeki soruya AK Parti seçmenlerinin yüzde 81.4'ü 'evet' derken, yüzde 8.1'i, 'hayır' yüzde 10.5'i ise 'fikrim yok' şeklinde yanıt verdi.

    Aynı soru MHP seçmenine MHP'nin seçimlere girmediği yerlerde sorulduğunda da bu oranlar birbirine çok yakın. 'AK Parti adayına oy verecek misiniz' şeklindeki soruya 'evet' diyen MHP seçmeninin oranı yüzde 41.1 iken 'hayır' diyen MHP seçmeninin oranı ise 43.6. 'Fikrim yok' diyenler ise yüzde 15.3.

    CHP SEÇMENİ İYİ PARTİ ADAYINA YÜZDE 90 ORANINDA OY VERECEK

    Orhan Miroğlu
    © Fotoğraf : DHA
    AK Partili Miroğlu: HDP'nin 2 milyon oyuna talibiz
    Aynı sorular CHP ve İYİ Parti seçmenlerine de soruldu. CHP'nin katılmadığı yerlerde 'İYİ Parti adayına oy verecek misiniz' şeklindeki soruya CHP seçmenin yüzde 90.2'si 'evet' derken, 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 2, fikrim yok yanıtını verenler ise yüzde 7.8'de kaldı.

    İYİ Parti seçmenleri de İYİ Parti'nin seçime girmediği yerlerde 'CHP adayına oy verecek misiniz' şeklindeki sorusuna CHP adayına yüzde 78.5 oranında oy vereceklerini belirtirken, yüzde 6.1'i 'hayır' vermeyeceğim dedi. 'Fikrim yok' diyenler ise yüzde 15.4.

    24 Haziran'da HDP'ye oy vermiş seçmenlerin HDP'nin yüzde 20'nin altında oy aldığı yerlerde '31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz' şeklinde sorulan soruya araştırmaya katılanların yüzde 53.1'i CHP derken, yüzde 32.4'ü yine HDP'ye, yüzde 7.6'sı İYİ Parti, yüzde 4.2'si AK Parti ve yüzde 0.3'ü Saadet Partisi şeklinde yanıt verdi.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Suriyeliler, yargı, ekonomi, anket, medya, seçim, Cumhur İttifakı, Piar Araştırma şirketi, Artı Gerçek, İYİ Parti, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Rıfat Doğan, Türkiye
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