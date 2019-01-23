Piar Araştırma: AK Parti oylarında yüzde 7 düşüş var

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre araştırmanın hata payı yüzde 1.8 olarak hesaplanırken, araştırma demografisi yüzde 51.6 ile erkek, yüzde 48.4 ile kadından oluştu. Araştırmada 18-24 yaş arası yüzde 17.6, 25-34 arası yüzde 20.5, 35-44 arası yüzde 34.6, 45-54 arası yüzde 19.9, 55-64 arası yüzde 11.8 ve 65 yaş üzeri yüzde 5.6 ile yer aldı.
Araştırmaya katılanların eğitim seviyesi de ilkokul için yüzde 21.9 iken, ortaokul yüzde 19.1, lise yüzde 37.4 ve üniversite yüzde 21.6 olarak yer aldı.
KATILIMCILARA GÖRE İLK ÜÇ SORUN; EKONOMİ, İŞSİZLİK VE SURİYELİLER
Araştırmada katılımcılara 'iç politika' ve 'seçim' ana gündemleri altında sorular yöneltildi.
'Türkiye'nin ekonomisinin kısa vadede normale döneceğini düşünüyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 58.9'i 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' yanıtı verenlerin oranı yüzde 26.4, fikrim yok diyenlerin oranı ise yüzde 14.7 oldu.
TÜRKİYE HALKI YARGI VE MEDYAYA GÜVENMİYOR
'Medyaya güveniyor musunuz' sorusuna 'güvenmiyorum' şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 81.7 gibi yüksek bir orandayken, 'güveniyorum' yanıtı verenler sadece yüzde 9.2.
'Türkiye'deki mevcut eğitim sistemi ile öğrencilere yeterli eğitim verilebildiğini düşünüyor musunuz' şeklindeki soruya araştırmaya katılanların yüzde 67'sı 'hayır' yanıtı verirken, 'evet' diyenlerin oranı yüzde 17.7'de kaldı.
'BİNALİ YILDIRIM İSTİFA ETMELİ' DİYENLERİN ORANI DAHA YÜKSEK
'CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretini doğru buluyor musunuz' sorusuna 'evet doğru buluyorum' diyenlerin oranı yüzde 45.9 ile ilk sırada yer alırken, 'hayır doğru bulmuyorum' diyenlerin oranı yüzde 28.3'te kaldı. Yüzde 25.8 ise 'fikrim yok' dedi.
'Size göre Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmalı mıdır' şeklindeki soruya yüzde 66.4 ile 'evet' yanıtı verilirken, 'hayır' oranı ise 23.1. AB konusunda fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 10.5.
'Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyesi olabileceğini düşünüyor musunuz' sorusuna 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 70.2 iken, evet diyenlerin oranı yüzde 14.3, fikrim yok diyenler ise yüzde 15.5.
BU PAZAR SEÇİM OLSA AK PARTİ'YE OY VERECEKLERİN ORANI YÜZDE 30.2
Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle şekilleniyor: AK Parti yüzde 35, CHP yüzde 25.9, MHP yüzde 13.6, İYİ PARTİ yüzde 12.1, HDP yüzde 11 ve diğer partiler yüzde 2.4.
24 HAZİRAN'DAN BUGÜNE EN FAZLA OY KAYBEDEN AK PARTİ OLDU
24 Haziran seçimlerinden günümüze siyasi partilerdeki oy değişimleri karşılaştırıldı. En fazla düşüş yüzde 7.6 ile AK Parti'de bulunurken, HDP de yüzde 0.7'lik gibi bir oranla oy düşüşü yaşıyor. Tablodaki kararsızların dağıtılmasıyla 24 Haziran seçim sonucu ile bu pazar seçim olsa karşılaştırması üzerinden yapılan araştırmaya göre sonuçlar şu şekilde:
CHP, 24 Haziran'da yüzde 22.6 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +3.3 yükselişle yüzde 25.9 oy alıyor.
MHP, 24 Haziran'da yüzde 11.1 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.5 ile yükselişle yüzde 13.6 oy alıyor.
İYİ Parti, 24 Haziran'da yüzde 9.9 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde +2.2 yükselişle 12.1 oy alıyor.
HDP, 24 Haziran'da yüzde 11.7 oy alırken, bu Pazar seçim olsa yüzde —0.7 ile düşüşle yüzde 11 oy alıyor.
AK PARTİ SEÇMENİ MHP ADAYINA OY VERİYOR ANCAK MHP SEÇMENİ AK PARTİ ADAYINA OY VERMİYOR
Aynı soru MHP seçmenine MHP'nin seçimlere girmediği yerlerde sorulduğunda da bu oranlar birbirine çok yakın. 'AK Parti adayına oy verecek misiniz' şeklindeki soruya 'evet' diyen MHP seçmeninin oranı yüzde 41.1 iken 'hayır' diyen MHP seçmeninin oranı ise 43.6. 'Fikrim yok' diyenler ise yüzde 15.3.
CHP SEÇMENİ İYİ PARTİ ADAYINA YÜZDE 90 ORANINDA OY VERECEK
İYİ Parti seçmenleri de İYİ Parti'nin seçime girmediği yerlerde 'CHP adayına oy verecek misiniz' şeklindeki sorusuna CHP adayına yüzde 78.5 oranında oy vereceklerini belirtirken, yüzde 6.1'i 'hayır' vermeyeceğim dedi. 'Fikrim yok' diyenler ise yüzde 15.4.
24 Haziran'da HDP'ye oy vermiş seçmenlerin HDP'nin yüzde 20'nin altında oy aldığı yerlerde '31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz' şeklinde sorulan soruya araştırmaya katılanların yüzde 53.1'i CHP derken, yüzde 32.4'ü yine HDP'ye, yüzde 7.6'sı İYİ Parti, yüzde 4.2'si AK Parti ve yüzde 0.3'ü Saadet Partisi şeklinde yanıt verdi.
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