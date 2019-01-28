‘Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmede galibiyet Moskova'nın oldu’

Arab Weekly’de yer alan bir makalede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan arasında Moskova’da yapılan ve Suriye konusunun ele alındığı görüşmede kazanan tarafın Moskova olduğu belirtildi. Makaleye göre, Putin kartlarını iyi oynayarak Erdoğan’ı Rusya’nın pozisyonuna yaklaştırdı.

Gazeteci Yavuz Baydar'ın Arab Weekly'de kaleme aldığı makalesine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'daki görüşmesini özetleyecek en iyi cümle, Rusya'nın galip geldiği oldu.

​Erdoğan'ın görüşmede Suriye'de kurulması istenen güvenli bölge konusunda Putin'in avantajın sahibi olduğunu bildiğini kaydeden yazar, Rus liderin kartlarını dikkatli oynayarak, Erdoğan'ı Rusya'nın pozisyonuna yakınlaştırdığını vurguladı.

Baydar'a göre, görüşmenin zemini de iyi hazırlanmıştı. Liderler arasında daha iyi koordinasyon ve ek tedbirler alınarak bölgeyi istikrarlı hale getirme konusunda anlaşması, Erdoğan için açıkça bir mağlubiyetti. Erdoğan Rusya'nın gözünde sözünü yerine getirmeyi başaramamıştı. Görüşmenin bir başka noktasında da Putin beklenmedik bir şekilde 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı'nı hatırlatarak, Türkiye ile Suriye'nin terörle mücadele konusunda ortak çıkarları olduğu için Erdoğan'dan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile diyalog kurmasını talep etti. Bu hamle ile de Putin, Erdoğan'a güvenli bölge oluşturmak için Esad'ın onayını alması gerektiğini tavsiye etmiş oldu. Bu da Esad'ın gayrimeşru olduğunu söyleyen Erdoğan için küçük düşürücü oldu.

Moskova'nın görüşmedeki bir başka galibiyet noktası da Rusya, İran ve Türkiye himayesinde Suriye anayasası komisyonu kurulmasıydı. Zira İngiltere, Almanya ve Fransa, Ankara'nın bu süreçte ye almasını onaylamıyor.