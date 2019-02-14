WSJ: Muhalefet Maduro’yu bir günde düşürmeyi planlamıştı

Gazeteye konuşan kaynak, ‘Caracas'tan bir takım adamların' darbe planını Washington'a sattığını ve askerlerin dışarıdan destek alıp harekete geçtiği zaman Juan Guaido tarafına geçeceklerine söz verdiğini ileri sürdü.
ABD'li yetkili, "Onlar, bunun 24 saat sürecek bir operasyon olduğunu düşünüyorlardı" diye ekledi.
WSJ daha önce Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'nun kendisini ‘geçici devlet başkanı' ilan etmeden önce ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir telefon görüşmesi yaptığını, Pence'inse kendisine Maduro ile mücadelede destek sözü verdiğini bildirmişti.
VENEZÜELLA KRİZİ
Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gördüğünü' söylemişti.
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